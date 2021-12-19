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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文邀黨內談縣市升格　柯文哲批「錯上加錯」：六都就很離譜了

▲▼民眾黨主席柯文哲參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。（圖／台灣民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長進行廣泛討論，其中新竹縣市合併升格議題，獲得與會者高度共識；但外傳不只有新竹縣市合併，還有彰化、雲嘉嘉等地區。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，六都就很離譜了，不要為了選舉搞些奇奇怪怪的事情，「錯上加錯」。

柯文哲19日赴民眾黨彰化縣黨部籌備處，參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。被問到有許多縣市升格直轄市，柯文哲說，國土重新規劃是很嚴肅的題目，不要為了選舉就亂七八糟，「台灣應該（有）六都嗎？我問這樣就好了。六都都很荒謬了，還七都、八都⋯」

柯文哲強調，不要為了選舉搞一些奇奇怪怪的事情，「這都不應該啦！」台灣國土重新規劃是很嚴肅的事情，行政區重劃分，他也覺得該做，但如何重劃必須討論。

至於外傳不只有新竹縣市合併，還有彰化、雲嘉嘉等地區，恐讓六都變成九都？柯文哲直言，「就很離譜啊！六都都很離譜了，錯上加錯！」

柯文哲提到，北市最近想發函給行政院，認為與其討論行政區重劃，「不如是這樣啦！現在先成立一個⋯例如北北基辦公室，把把河域治理、軌道運輸，以及公宅都市計畫等，可以整合的先整合。」凡事都要先有第一步，如果這個不做，直接跳到行政區重劃，就會相當困難。

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