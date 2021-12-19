神明到夢中指示！馬祖北竿「祈夢」成創作靈感　藝術家扮代夢人

▲馬祖北竿「祈夢」傳統已行之有年，信眾們帶著棉被到廟裡睡一晚，等待神明在夢境中的指引。（圖／連江縣政府文化局提供）

記者林育綾／台北報導

在馬祖北竿廟宇有著代代相傳的「祈夢」習俗，信眾會夜宿廟中，請求神明賜夢指點迷津，若無法入眠也有「代夢人」可以代為作夢，協助接收神明指示。而近來在台北當代藝術館舉行「如果島嶼會作夢」展覽，邀請來自法國、台灣的藝術家扮演代夢人，創作5組作品，傳遞與解讀馬祖這座島嶼的地方觀點。

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▲5位藝術家扮演「代夢人」為靈感創作，作品在「如果島嶼會作夢」展覽展出。（圖／台北當代藝術館提供）

「如果島嶼會作夢」展覽為國藝會「策展人培力＠美術館」專案，由新生代策展人謝宇婷策劃，展覽概念結合馬祖「祈夢」習俗中「代夢人」的概念，由藝術家扮演「代夢人」的角色，為戰地前線的馬祖列島作夢。透過5位來自法國、臺灣藝術家從個人身體或採集當地居民記憶的創作形式，感知這座島嶼，一共展出5組作品，邀請觀者帶著提問出發，進入這個由本島、外島、本國、外國視野共築的馬祖夢境，巡遊你所不知道的馬祖。

5位參與展出的藝術家，包括：王煜松、許生翰、黃祥昀、澎葉生Yannick DAUBY（法國）、艾瑪‧杜松Emma DUSONG（法國）都不是馬祖人，過去也未曾造訪過馬祖，透過親自到訪馬祖展開現地製作，以「代夢人」的角色，傳遞與解讀馬祖這座島嶼的地方觀點。

▲許生翰《島迴》錄像作品。（圖／台北當代藝術館提供）



藝術家許生翰《島迴》錄像作品中全身塗白的人，以夢遊的姿態環繞馬祖島上各個地景，走過坑道、老房、海石與道路，如夢遊般周而復始。而王煜松因爲著迷東莒燈塔的歷史，以藍曬圖為媒材創作出《在燈塔的日子》作品，化身燈塔守護者，試圖捕捉關於過去、未來、現在、時間與空間、記憶與想像。

▲王煜松因爲著迷東莒燈塔的歷史，以藍曬圖為媒材創作出《在燈塔的日子》。（圖／台北當代藝術館提供）

黃祥昀邀請馬祖居民參與一場以身體和觸覺為書寫形式的工作坊，融合感受、回憶與想像的「心理地圖」，工作坊的成果與個人攝影則集結成《記憶刺點：攝影與製圖工作坊》一書，內頁夾雜盲人點字的設計，讓觀眾透過「翻書」、「眼睛」及「雙手」等感官經驗，探索馬祖地景的質感。

▲台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

來自法國的藝術家澎葉生(Yannick DAUBY)帶來錄像作品《在馬祖，她一無所聞。她聽聞一切。》，收錄馬祖居民的日常訪談與島上的環境音，影像與聲音相互交錯，以一個遙遠、獨立的視角，有別於我，以一個中介的、遊蕩的聆聽者，穿梭在島嶼風景之中。

▲澎葉生(Yannick DAUBY)《在馬祖，她一無所聞。她聽聞一切。》（圖／台北當代藝術館提供）

另一位法國藝術家艾瑪‧杜松(Emma DUSONG) ，創作的《面向汝(Měing-hyong nȳ)》錄像作品中，以馬祖話作曲創作，拍攝三位島民依序清唱的身影，以歌聲相互召喚並創造集體能量。而當影像中的島民闔眼沉睡時，則播放藝術家在法國地中海岸的歌聲，與馬祖的海相互呼應著。

▲艾瑪‧杜松(Emma DUSONG) ，創作的《面向汝(Měing-hyong nȳ)》錄像作品，以馬祖話作曲創作，拍攝三位島民依序清唱的身影，以歌聲相互召喚並創造集體能量。（圖／台北當代藝術館提供）

「如果島嶼會作夢」展覽自即日起至2022年2月20日於台北當代藝術館ＭoCA Studio展出。