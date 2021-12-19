　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神明到夢中指示！馬祖北竿「祈夢」成創作靈感　藝術家扮代夢人

▲馬祖北竿「祈夢」傳統已行之有年，信眾們帶著棉被到廟裡睡一晚，等待神明在夢境中的指引。（圖／連江縣政府文化局提供）

記者林育綾／台北報導

在馬祖北竿廟宇有著代代相傳的「祈夢」習俗，信眾會夜宿廟中，請求神明賜夢指點迷津，若無法入眠也有「代夢人」可以代為作夢，協助接收神明指示。而近來在台北當代藝術館舉行「如果島嶼會作夢」展覽，邀請來自法國、台灣的藝術家扮演代夢人，創作5組作品，傳遞與解讀馬祖這座島嶼的地方觀點。

▲▼台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5位藝術家扮演「代夢人」為靈感創作，作品在「如果島嶼會作夢」展覽展出。（圖／台北當代藝術館提供）

「如果島嶼會作夢」展覽為國藝會「策展人培力＠美術館」專案，由新生代策展人謝宇婷策劃，展覽概念結合馬祖「祈夢」習俗中「代夢人」的概念，由藝術家扮演「代夢人」的角色，為戰地前線的馬祖列島作夢。透過5位來自法國、臺灣藝術家從個人身體或採集當地居民記憶的創作形式，感知這座島嶼，一共展出5組作品，邀請觀者帶著提問出發，進入這個由本島、外島、本國、外國視野共築的馬祖夢境，巡遊你所不知道的馬祖。

5位參與展出的藝術家，包括：王煜松、許生翰、黃祥昀、澎葉生Yannick DAUBY（法國）、艾瑪‧杜松Emma DUSONG（法國）都不是馬祖人，過去也未曾造訪過馬祖，透過親自到訪馬祖展開現地製作，以「代夢人」的角色，傳遞與解讀馬祖這座島嶼的地方觀點。

▲▼台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

▲許生翰《島迴》錄像作品。（圖／台北當代藝術館提供）

藝術家許生翰《島迴》錄像作品中全身塗白的人，以夢遊的姿態環繞馬祖島上各個地景，走過坑道、老房、海石與道路，如夢遊般周而復始。而王煜松因爲著迷東莒燈塔的歷史，以藍曬圖為媒材創作出《在燈塔的日子》作品，化身燈塔守護者，試圖捕捉關於過去、未來、現在、時間與空間、記憶與想像。

▲▼台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

▲王煜松因爲著迷東莒燈塔的歷史，以藍曬圖為媒材創作出《在燈塔的日子》。（圖／台北當代藝術館提供）

黃祥昀邀請馬祖居民參與一場以身體和觸覺為書寫形式的工作坊，融合感受、回憶與想像的「心理地圖」，工作坊的成果與個人攝影則集結成《記憶刺點：攝影與製圖工作坊》一書，內頁夾雜盲人點字的設計，讓觀眾透過「翻書」、「眼睛」及「雙手」等感官經驗，探索馬祖地景的質感。

▲▼台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

▲台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

來自法國的藝術家澎葉生(Yannick DAUBY)帶來錄像作品《在馬祖，她一無所聞。她聽聞一切。》，收錄馬祖居民的日常訪談與島上的環境音，影像與聲音相互交錯，以一個遙遠、獨立的視角，有別於我，以一個中介的、遊蕩的聆聽者，穿梭在島嶼風景之中。

▲▼台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

▲澎葉生(Yannick DAUBY)《在馬祖，她一無所聞。她聽聞一切。》（圖／台北當代藝術館提供）

另一位法國藝術家艾瑪‧杜松(Emma DUSONG) ，創作的《面向汝(Měing-hyong nȳ)》錄像作品中，以馬祖話作曲創作，拍攝三位島民依序清唱的身影，以歌聲相互召喚並創造集體能量。而當影像中的島民闔眼沉睡時，則播放藝術家在法國地中海岸的歌聲，與馬祖的海相互呼應著。

▲▼台北當代藝術館「如果島嶼會作夢」展覽。（圖／台北當代藝術館提供）

▲艾瑪‧杜松(Emma DUSONG) ，創作的《面向汝(Měing-hyong nȳ)》錄像作品，以馬祖話作曲創作，拍攝三位島民依序清唱的身影，以歌聲相互召喚並創造集體能量。（圖／台北當代藝術館提供）

「如果島嶼會作夢」展覽自即日起至2022年2月20日於台北當代藝術館ＭoCA Studio展出。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
「高鐵宜蘭站」選址拍板！　最快2025年動工
李靚蕾手握「2大告贏鐵證」！　王力宏唯一逆轉關鍵曝
王力宏公關還在睡？　她列「10點內幕」：得下重本封口
快訊／海豚灣7-11前嚴重車禍！　2人斷腿命危
王力宏遭「核彈級爆料」有解！　網曝1招逆轉：會原諒他
王力宏「最新行蹤曝光」！　全網等破頭：真的蓋世英雄
25歲正妹「賣身救父」！誰給175萬就嫁他　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王力宏形象毀滅「會比羅志祥慘？」　網揭2關鍵：下場差很多

高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

神明到夢中指示！馬祖北竿「祈夢」成創作靈感　藝術家扮代夢人

「聖誕搖滾夜」越夜越搖滾　戶外星光電影吸引男女老少歡度美好夜晚

百年林鐵台灣設計展風華再現 　蒸汽或柴油機車附掛檜木車廂

女兒手握「紅豆」嗨喊：想煮湯　網見「特殊紋路」嚇瘋：有上千隻

王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招風向逆轉：會原諒他

提款卡密碼總錯3次！為何人戒不了慣性⋯關鍵是「冰山下的程序」

王力宏爸知「媳婦月經週期」嚇壞網　醫指出關鍵：李靚蕾沒做錯

懷孕婆家不聞不問！她出血住院遭酸「太嬌貴」崩潰：別人都好婆婆

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

王力宏形象毀滅「會比羅志祥慘？」　網揭2關鍵：下場差很多

高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

神明到夢中指示！馬祖北竿「祈夢」成創作靈感　藝術家扮代夢人

「聖誕搖滾夜」越夜越搖滾　戶外星光電影吸引男女老少歡度美好夜晚

百年林鐵台灣設計展風華再現 　蒸汽或柴油機車附掛檜木車廂

女兒手握「紅豆」嗨喊：想煮湯　網見「特殊紋路」嚇瘋：有上千隻

王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招風向逆轉：會原諒他

提款卡密碼總錯3次！為何人戒不了慣性⋯關鍵是「冰山下的程序」

王力宏爸知「媳婦月經週期」嚇壞網　醫指出關鍵：李靚蕾沒做錯

懷孕婆家不聞不問！她出血住院遭酸「太嬌貴」崩潰：別人都好婆婆

推8旬父出面扛！45歲王力宏遭酸爸寶　精神醫點關鍵問題

嘉市育人國小「育見花達人」　教育融入種花課程探索學習

王力宏形象毀滅「會比羅志祥慘？」　網揭2關鍵：下場差很多

高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

趁媽離開現場！　餓狗打開烘箱偷吃「14顆雞肉甜甜圈沒了」她氣瘋

驚悚畫面曝！轎車高速追尾遊覽車　車頭撞爛「2人命危」搶救中

王傳一路邊遭棍棒毆打　住戶急拆窗吼：我要報警了！

萬海出手夠快　購建新船、搶租碼頭、規劃打造全自動化專用碼頭

自然埔里特展登場　重新認識埔里鎮百年環境歷程

7＋7變8＋6？民怨「北市違法」　柯文哲：找麻煩！須符合批次作業

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

王力宏一家3代背景超硬　網揪1點心疼李靚蕾

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

王力宏為何不親回？網揪李靚蕾1段話秒懂

王力宏緋聞女星被轟到退圈　網：時間幫復仇了

王力宏確定人格死刑！　醫曝「走錯這幾步」：演藝生涯結束了

名醫嘆王力宏「害慘新郎」！1原因網笑噴

糖醋醬缺貨！國際支援抵達　老饕見2字：不點雞塊了

李靚蕾爆料「毀滅力超強」5原因！她曝最成功1點

王力宏爸質疑「受孕時間」　醫指出關鍵

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊重回強颱今大迴轉　下波恐入冬最強冷空氣襲

王爸1句話護航！網秒懂家風：真的很敢講

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」！

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面