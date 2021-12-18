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一碗就暖胃！超商喝得到「藥燉排骨湯」了　加碼吃升級版芋頭鹹粥

▲▼全家X三海樓推最新聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲超商最新聯名鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬天就是要來碗熱食才滿足！近日又有超商找來連3年摘下米其林一星殊榮的「山海樓」合作，一口氣推出3款限定鮮食，其中，絕對要吃升級版的「芋頭鹹粥」，特意增加30%的芋頭用量打造更濃郁粥體口感，再加碼喝全新「藥燉排骨湯」，藥膳香可是讓人忍不住一口接一口，趕緊衝門市吃。

▲▼全家X三海樓推最新聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲升級版「台式芋頭鹹粥」增加了30%的芋頭用量。

▲▼全家X三海樓推最新聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲加碼喝全新「藥燉排骨湯」。

「全家X山海樓」再度攜手合作推出3款聯名鮮食，其中，特意針對2款人氣品項進行升級，首先是這碗「台式芋頭鹹粥」，以豬骨、雞骨熬煮高湯後加入生米、豬絞肉、芋頭等慢燉成粥底，再搭配爆香正黑豬後腿絞肉、櫻花蝦等，整體芋頭用量增加30%，讓粥體更加濃郁，而「古早味碗粿」改版後增加了櫻花蝦及肉絲，讓口感更豐富。

同步再搶喝全新暖胃「藥燉排骨湯」，排骨特意選用台灣豬胛心排，搭配數種中藥材慢火進行湯頭熬煮，口味醇厚散發濃濃藥膳香氣，冬天喝最適合不過，即日起全門市就能買到。

▲▼7-11麻辣鍋新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11麻辣鍋新品開吃。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11則看準台人冬天要吃過商機，強勢推出第2波名店鍋物，這次主打麻辣鍋4大天王，首先是這碗「太和殿麻辣鍋」，湯頭以爆炒大紅袍花椒佐中藥及辛香料，溫潤順口、麻而不嗆辣，配料則有百頁豆腐、滷豬血等，火鍋料升級份量，整碗吃起來超滿足，且微波就能爽吃。

還有「新馬辣麻辣燙」，多種辣椒爆炒麻辣湯底，口感辣而不刺激，配料有豬肉片、豬血、黃金魚蛋、炸豆包、板豆腐、細拉麵與蔬菜等食材；再來是主打免開火、免揪人的「海底撈麻辣嫩牛自煮火鍋套餐」以及「這一鍋御膳麻辣鍋底」等，麻辣鍋控肯定要嚐鮮。

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