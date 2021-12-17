包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉

▲為了節省時間，不少超商開放民眾自找包裹！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

雙12電商狂灑免運券，也讓許多網購族趁機下標小物品來試用！不過有女網友尷尬直呼，買了小條狀的美妝品，結果送抵超商後，店員為了節省時間，多問一句「東西大嗎？」結局超傻眼，讓原PO羞愧趕緊離開。文章貼出後，釣出眾多苦主簽到自嘲，「我也收過一次，超白痴的！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》超糗表示，最近網購美妝小物，選擇到超商取貨，而店內倉庫早已被雙12的包裹淹沒，為了能迅速趕緊找到包裹，店員便多問一句「東西大嗎？」而原PO印象商品「小小的而已。」

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結果店員找了老半天，發現包裹外觀超大個，原PO頓時傻眼三條線，只能在心中上演小劇場「真是抱歉啊！小7店員...」而返家拆箱後，原PO再度無言一片，物美妝品SIZE跟紙箱SIZE，簡直差了N倍，「東西就這麼小一個，為什麼要用那麼大的一個箱子裝？」

▲超大箱子裝一條美妝品，視覺超衝擊！（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，一票苦主也狂+1分享，「誠品也是，一小包口罩也是紙箱裝，然後塞一堆防撞包」、「明明是小件貨，卻裝成大件貨」、「台灣之星也是用這麼大的箱子，裡面只裝著一張手機信卡」、「我也有遇過，之前在momo買一條洗面乳，結果東西送來箱子超大裡面一條洗面乳」、「上次買了一條CPU散熱膏，箱子大概是散熱膏的100倍大」。

另有網友抱怨，「店員真的很愛問大小，我怎麼知道賣家寄多大箱啦，而且我有時下單很多家，真的想不起來是哪家的包裹」、「我也遇過，下意識的回說也包太大了吧」、「所以店員問我包裹的大小時，我都想說...怎麼知道賣家怎麼包裝的」。

對此，內行解釋3個原因，可能統一規格出貨比較快，或買家手邊就只有大SIZE的紙箱，加上現在紙箱漲價缺貨，要買家們體諒一些，「小包很容易搞丟」、「一般賣家就是手邊有什麼就包裝了，價錢一樣不容易丟，但可能會被重量級箱壓到，有好有壞啦」、「出貨那邊大概只有一種尺寸，但是又必須要有外盒，才會這樣」、「紙箱最近缺貨只能用現成的」、「你算賺到欸，原物料上漲，紙箱變貴了說」、「別這樣～現在紙箱又開始訂不到了，好好珍惜」、「物流出貨的時候，直接統一包裝出貨比較快」。

▼網友熱議！（圖／翻攝爆廢公社）

