嘉義縣餐飲衛生評核　優級業者35家良級21家

▲110年度餐飲衛生評核今頒獎 翁章梁期勉各業者往百年名店邁進。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，16日上午在嘉義長榮文苑酒店舉辦「嘉遊安心好廚房-110年度餐飲衛生評核頒獎記者會」，今年共60家餐飲業者參加，通過評核優級業者有35家，良級有21家，由縣長翁章梁親自頒發授予標章獎勵，現場安排果雕秀及衛生美味藝術大饗宴活動，不僅衛生，視覺與味也獲得最頂級的享受。

「期勉餐飲業者都要有成為百年名店的目標！」，翁章梁說，要成為百年老店，除了技術需要提升，安全跟衛生是最基本的！衛生局每年針對嘉義縣餐飲業者進行相關評比，由專家學者評核，分為優級、良級；今日特別舉行頒獎典禮，感謝大家的用心，希望業者都抱持長久經營的理念，共同往安心、安全方面邁進。

中埔鄉寶島饗宴會館老闆娘許秀微分享，自己抱持與所有餐廳業者相同的理念，用心選用在地的食材與產品，做出最可口、符合安全衛生的料理提供大家享用，能榮獲此獎項是大家的榮幸，未來將繼續努力，為大家做出最美味的料理。

衛生局為提昇餐飲業食安管理，辦理年度餐飲衛生管理分級評核，計60家餐飲業者參加，從餐廳、生活小吃、飲料店都是民眾生活中常去的店家；經專家學者評核，56家優良業者名單於今日出爐。

主要評核項目包含員工衛生、作業衛生、場所衛生、食材管理、溯源資料建立及廢棄物管理等，經過現場實地查核，尚符合食品良好衛生規範(GHP)準則，並皆須完成食品業者登錄。衛生局將優良業者名單建置於衛生局及本縣文化觀光局網站，供民眾參閱相關資訊。

嘉義縣積極推動優質農業，打造嘉義優鮮品牌，從食材到餐桌，積極結合觀光，活化餐飲推廣，並從良好衛生管理把關，為民眾打造最優質的餐飲環境，翁縣長也特別恭喜得獎的所有店家通過專家考驗，未來努力維持才是最核心的目標，勉勵業者堅守品質。

衛生局呼籲，餐飲業者及民眾，無論外食或在家烹煮，都應建立良好衛生作業習慣，調理食品前後須洗淨雙手，使用新鮮食材，低溫保存，以避免交叉污染等原則；謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。