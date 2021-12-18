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社會 社會焦點 保障人權

午休前組隊打羽球！高中生搶球揮到同學右眼　被判賠121萬元

▲家庭，夢想，運動，羽球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高中生打羽球搶球，結果打傷同學的右眼。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名高中生打羽球時，揮拍不慎打到同學兼雙打隊友，導致對方右眼角膜破裂，受到永久性的傷害。士林地院審理後判定，高中生與父母需連帶賠償121萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，這名高中生107年12月13日在學校羽球場上課，下課後利用午休前的時間，與同學組隊，跟國中部的學弟對打。

不過，高中生打球時，不顧同學已經準備好接球姿態，上前想要救球，也沒有出聲向對方通知、沒有保持好距離，猛力揮下球拍，導致球拍打中了同學的右眼，導致同學的右眼眼角膜破裂，且角膜結疤後，還留下800度不規則散光，結疤的位置擋住了中心視力，造成永久性傷害。

▲▼羽球,打羽球,運動,體育。（圖／翻攝自pixabay）

▲高中生打羽球發生意外，揮傷同學右眼。（圖／免費圖庫pixabay）

士林地院勘驗監視器後認定，高中生有參加過羽球課，知道羽球運動的安全規則，應該隨時注意隊友的動態、保持安全距離，卻因為疏於注意，移動到隊友身後、沒保持安全距離，導致隊友受傷。士林地院認為，案件發生時，高中生只有17歲，屬於限制行為能力人，父母需要負連帶賠償責任。

由於隊友受傷後，需要長期配戴塑型片，對未來的就學、職涯都有影響，因次判定高中生與父母要賠償醫藥費、塑型片的費用、減少勞動能力等損害，以及精神撫慰金30萬元，加起來共121萬8,811元。

此外，受傷者的父母認為，體育老師沒有在場督導，因此向校方提出國賠。法院則判定，原告、被告都有參與羽球課，因此了解安全規則，2人都滿16歲了，下課時間屬於自由活動時間，不需要老師在旁照護，且羽球是正常運動，校方並沒有管理缺失或怠於職務的狀況，因此判免賠，全案仍可上訴。

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