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高中弟打2劑BNT血癌復發！母親心痛連署「我真蠢」　家長拒強制接種

▲▼南韓首度傳出高三學生接種輝瑞BNT疫苗後的死亡案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓一名16歲的男高中生接種BNT疫苗後白血病復發。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府預計明年2月針對12至17歲青少年族群擴大實施「疫苗護照」制度，規定其至餐廳、咖啡廳、補習班、網咖等多項大眾場所須出示疫苗接種證明，掀起全國廣大學生與家長們的反彈，而一名16歲男學生的媽媽更在青瓦台哭訴，罵自己是「愚蠢的母親」，因為她讓兒子接種2劑輝瑞（BNT）疫苗，導致血癌復發。

根據韓媒《中央日報》，南韓一名母親日前在青瓦台官網上以標題「愚蠢母親的選擇」發起連署，她表示自己年僅16歲、就讀高中的兒子原先患有白血病（血癌），在經過多年來無數次的化療、甚至接受骨髓移植手術，才終於抗癌成功，不僅將頭髮留長，也進到夢裡日思夜想的學校就讀，可以交友、健康運動，不過在接種2劑BNT疫苗後，針對的日常生活又再度被病魔摧毀。

學生的母親在連署中表示，他兒子接種第2劑疫苗後經過2天，突然於11月12日出現胸痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，送往附近醫院抽血檢查時，發現血小板數值下降，當時院方僅表示是「抽血時可能會出現的數據」，因此不以為意，沒想到接連數天症狀未見好轉，男學生11月19日前往大學醫院接受心電圖檢查，不過醫師也表示一切正常。

▲▼16歲男高中血癌治癒後再度到校上課，成功認識結交朋友。（示意圖，非當事人／CFP）

▲16歲男高中血癌治癒後再度到校上課，成功認識結交朋友。（示意圖，非當事人／CFP）

然而男學生依舊受疼痛所苦，11月27日再度接受血液檢查時卻被發現，白血球數據嚴重異常，每微升（μL）血液就有高達8萬個白血球，超過一般規定的正常範圍（4千至1萬）；11月30日男學生被診斷白血病復發，這項消息對於母子來說簡直就是晴天霹靂。

大學附屬醫院的教授研判，白血病復發的原因，恐怕與BNT疫苗刺激男學生體內的淋巴球有關，研判可能是疫苗造成的副作用，不過兩者之間也可能毫無關係，然而醫療團隊卻難以做出明確定論。

學生母親淚訴，以如今的情況來看，若要讓小兒子捐骨髓給大兒子，勢必也要接種2劑疫苗，因為其在手術前須置大型醫院進行相關檢查。

▼南韓家長團體懼怕疫苗帶來嚴重副作用，反對政府實施12至17歲青少年「防疫護照」制度，稱人有自由選擇拒打疫苗，表示「還想活下去」。（圖／達志影像）

▲▼南韓家長團體懼怕疫苗帶來嚴重副作用，反對政府實施12至17歲青少年「防疫護照」制度，稱人有自由選擇拒打疫苗，表示「還想活下去」。（圖／達志影像）

▲▼南韓家長團體前往世宗市靠抗議，痛批強制接種的新冠疫苗是「殺人疫苗」，拒絕強制接種、無限接種，要求政府撤回「疫苗護照」政策。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓家長團體前往世宗市抗議，痛批強制接種的新冠疫苗是「殺人疫苗」，拒絕強制接種、無限接種，要求政府撤回「疫苗護照」政策。（圖／達志影像／newscom）

截至9日0時，南韓境內12至17歲青少年族群（276萬8836人）中，僅接種第1劑疫苗者為139萬410人（占50.2%）、完成2劑疫苗接種者為94萬3706人（占34.1%）。

南韓政府預計明年2月起，針對12至17歲青少年族群全面擴大實施「疫苗護照」政策，變相規定強迫接種新冠疫苗，以提升接種覆蓋率；不過由於南韓嚴重異常副作用的案例層出不窮，招致許多學生與家長們的反感，不僅紛紛在青瓦台網站發起連署反對、甚至集結群眾上街抗議，痛訴政府此舉違反人民有選擇拒絕接種疫苗的自由。

►南韓「防疫護照」正式上路！沒打疫苗者進大眾場所　開罰10萬韓元

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