核四重啟公投貢寮不同意票逾7成　貢寮人說話了

▲核四廠。（圖／台電提供）



中央社

四大公投案今天投開票，核四所在新北市貢寮區下午近6時開票完成，重啟核四案不同意票為3139票、占開票數約7.46成，高於同意票1007票。貢寮鄉親說，更盼到此為止。

新北市貢寮區真理里長趙瑞昌告訴中央社記者，民主不能是一言堂，正反雙方經過這段時間的辯論、表達訴求，讓民意體現，少數服從多數、多數尊重少數，這就是民主。

趙瑞昌說，希望這件事到此為止，30多年來核四連一部機組都沒有蓋好，過去分包的設計完全錯誤；很感動今天有幾名95歲以上長者坐輪椅出來投票，還有鄉親特地從淡水等地返鄉投票。

鹽寮反核自救會前會長吳文通向媒體指出，一個地方在國家不當政策下，耗費將近40年光陰，最不捨是曾有很多長者參與，盼能把核四趕出貢寮，卻來不及看到結果就離開了。

吳文通表示，一路跟隨前輩腳步反核，感觸真的很多，「30幾年前我也是年輕人啊」，更盼不要再有這樣不公不義的政策，後續核四處理務必要徵詢在地人意見。

民主進步黨新北市議員林裔綺接受媒體聯訪指出，這次開票結果符合原先預期，今天天氣較寒冷，鄉下地方長輩較多，投票率約4成左右，雖然沒有開大型說明會，但透過掃街、市場宣講、車隊遊行等方式，宣傳四大公投內容，鼓勵大家踴躍出來投票。

民進黨立委洪申翰說，他長期參與反核運動，與自救會一起抵抗不公義的核四，這次投票結果是不錯的，這些年核四、台電員工的投票意願與在地居民不同，但綜合下來已很清楚地展現反核四的意志。

貢寮區在下午5時45分全數開票完成，投票權人總數為1萬765人，實際出來投票的共4206人，投票率約39%。

重啟核四公投案，同意票1007票，不同意票3139票，無效票59票，領了未投票1票（違規事件）。

反萊豬公投案，同意票1323票，不同意票2826票，無效票57票。

公投綁大選公投案，同意票1268票，不同意票2875票，無效票63票。

三接遷移公投案，同意票1274票，不同意票2869票，無效票62票，未領票1票。