快訊／黨內圍剿侯友宜　朱立倫：我負最大責任，不要找戰犯

記者楊蕓／台北報導

1218四大公投今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離投票結果將陸續出爐，目前4案不同意票皆大於同意票，隨公投結果大勢底定，國民黨主席朱立倫晚間7點赴黨中央發表談話。不過，黨內紛紛將公投挫敗的矛頭指向新北市長侯友宜，侯的臉書也遭洗版。對此，朱立倫強調，作為黨主席，「我負最大責任，我必須承擔」，必須趕快把戰友找回來，不要找戰犯。

▲國民黨主席朱立倫召開記者會回應公投結果。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫晚間7點面色凝重，赴黨中央召開記者會，他表示，這次四大公投結果很不理想，「我身為主席，要向全體國民、辛苦志工、黨員同志表達歉意。」

朱立倫表示，謝謝一路上陪同我們一起打拚的志工朋友、戰友，在大街小巷、市場角落、戰車上拚進最後一分力氣，謝謝所有青年夥伴，也要特別謝謝馬總統、公同領銜人江啟臣前主席、林為洲委員，以及歷任黨主席、所有黨籍公職人員，包括各地民代、立委、縣市長，大家都很辛苦，也要謝謝公民團體、趙少康董事長等等。

朱立倫說，「身為黨主席，我必須要承擔責任，我也呼籲各位同志，把戰友找回來，不要再去找戰犯。」

朱立倫表示，對於這次公投結果相當遺憾，對台灣的民主是多大傷害，因為公投已死，今後大概也很難再有任何公投案可以通過。此次公投對於獨裁政府是個勝利，但對於追求升化民主的公民團體、台灣基層民眾而言，「這次是民主非常大的傷害。」

朱立倫認為，這次公投結果，也挑戰了選前所有民調，因為這是第一次沒有辦法跟大選結合，非常多中間選民因為工作、學業等種種原因，或者氣候關係，投票率創下最低，導致出來投票的回到藍綠基本盤。

「還是必須承認，國民黨，尤其我個人努力不夠，沒辦法召喚出每一位選民願意站出來投票，導致選舉結果跟民調產生這麼大落差。」朱立倫說，作為最大在野黨，必須承認我們的力量還不夠，一定要更加努力，我們不會氣餒，會再接再厲，繼續加油。

▲國民黨主席朱立倫昨天出席民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

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