快訊／「一起選擇，一起承擔」　趙少康喊話：不要在黨內找戰犯

▲中廣董事長趙少康昨天出席國民黨民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」四大公投案18日舉行投票，目前開票持續進行中，但截至晚間6點，4案皆為不同意票領先同意票。隨公投結果大致底定，中廣董事長趙少康以「一起選擇，一起承擔」為題發表聲明，他表示，相信很多藍軍支持者現在的心情非常低落，請大家不要灰心、憤怒，「這是全體台灣人一起做出的選擇，我們一起承擔。」

趙少康說，這次公投不只投票率低，四案的投票結果也跟歷來民調數據完全不同，蔡政府用人民的錢大手筆宣傳、洗腦的策略似乎奏效，雖然令人遺憾，但也看出台灣民主發展還有一段長路要走。

趙少康表示，發動公投的目的是讓公共政策有擴大決策的機會，但前提是必須經過完整資訊的充分討論，在蔡政府刻意散布錯誤資訊下，這次公投無法展現「人民做主」的最高價值，令人遺憾。

「我們努力過，國民黨上下的黨職、公職都為這次公投盡力說明、催票，但是在蔡英文『政黨對決』操作下，讓最終結果不如預期。」趙少康提醒，戰鬥的號角才剛響起，面對失敗，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會讓親痛仇快。

趙少康最後引述戰鬥藍為這次公投拍攝的影片「最後一次公投」中的歌詞：我們用愛牽起台灣，一起選擇、一起承擔，請大家擦乾眼淚，明天又是全新的一天，還要為台灣的未來繼續努力。

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