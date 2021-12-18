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快訊／「重啟核四」領銜人黃士修9點聲明　第一點就罵侯友宜

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

▲核四公投領銜人黃士修針對公投結果，發表9點聲明。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

「重啟核四公投」領銜人黃士修針對核四重啟公投失敗發表「9點聲明」，強調令人憂心的結果還是發生了，核四長年遭到汙名化，以及民進黨挾千百倍龐大資源的動員，才出現現在的結果，就如同歷史上科學家哥白尼與伽利略都遭到異端審判一樣，並且在聲明的第一點就點名新北市長侯友宜。

黃士修9點聲明如下：

很遺憾地，最令人憂心的情況還是發生了，「投票率僅有四成，核四公投未通過」的結果，依法不生任何效力，核四維持封存現況。

▲▼ 核四公投領銜人黃士修出面召開記者會說明九聲明，另外也提到新北市長侯友宜一直到最後才表態，要為這次不同意領先同意而負部份責任。（圖／記者陳詩璧攝）

▲支持者擁抱黃士修，並且摸他的肚子，關心他的健康。（圖／記者陳詩璧攝，下同）

長年被污名化的核四，加上民進黨挾千百倍龐大資源的動員，公民團體發起的核四公投始終在民調的誤差範圍內，等同被一半民意間接肯定，縱使未能啟封商轉，也是民主的里程碑。作為領銜人，我要感謝辛苦奮鬥的志工，以及所有為科學而戰的各方友軍。

然而，這對於擁核反核雙方，都是懸而未決的結果。公投脫鉤大選，民進黨大規模政黨動員，中間選民被蓋過，無法參與國家政策之形成，這是對民主最深層的傷害，從此之後恐怕再無公投。
我以領銜人身分聲明：

一、核四公投未通過，中央政府更不可能處理核廢料。侯友宜市長對所有公投案的異常消極，造就了核廢料永遠放在新北市的政治現實，將在歷史留下紀錄。你的歲月靜好，是有人為你負重前行。

▲▼ 核四公投領銜人黃士修出面召開記者會說明九聲明，另外也提到新北市長侯友宜一直到最後才表態，要為這次不同意領先同意而負部份責任。（圖／記者陳詩璧攝）

二、核四公投未通過，許永輝說的工程問題是真是假，永遠不會有答案。民進黨完全執政五年從來不查，到底在掩蓋什麼真相？三千億蓋好的核電廠白白報廢，沒有人負起法律責任。

三、核四公投未通過，每年少200億度電，中南部多燒730萬噸煤。每年超過九千人死於肺癌，空污還要帶走多少我們親人的生命？佔比過半的天然氣有國安危機，民進黨後續的四五六接計畫，將徹底弱化國防安全，出賣台灣主權。

四、藍綠兩黨必須面對，2018年以核養綠公投，全國六成民意續用核電的事實。非核家園的再生能源進度已經破功，核四又未能啟用，台灣面臨嚴重缺電問題，朝野是否考慮核二三延役，或跟進國際將核能作為綠能的趨勢，在核四廠區新建小型模組化反應爐的可能性？

五、藍綠兩黨必須面對，核四終究必須決定啟用或報廢。待公投法之兩年效期解禁，2023年可再提起公投，然而民間已無心力發動第三次公投，是否會有政黨發起之核四公投？抑或2024年總統大選，就是第二次核四公投。國民黨和民進黨，仍然逃不過回答這一個問題。

▲▼ 核四公投領銜人黃士修出面召開記者會說明九聲明，另外也提到新北市長侯友宜一直到最後才表態，要為這次不同意領先同意而負部份責任。（圖／記者陳詩璧攝）

六、藍綠兩黨必須面對，蘭嶼核廢是我們漢人虧欠原住民族的責任。我在此訴求將核廢最終處置與蘭嶼核廢遷出脫鉤，無論反核或擁核都得處理核廢料。即使是安全無害的廢棄物，達悟雅美族仍然有絕對的權利，要求核廢回到它該去的地方。

七、在此預告，近期歐盟會做出正式將核能列為綠色投資的重大決定，其中的關鍵要件就是核廢料對環境無危害可處理。這個遲來的正義還給核能一個公道，希望能消解社會大眾對核廢料的疑慮，對抗反核集團長年散布的假訊息。

八、歷史上，科學家哥白尼與伽利略都遭到異端審判，布魯諾在火刑架上燒死。蘇聯的李森科主義也曾壓迫數千名科學家，遭受監禁或處決。非核家園政策等同對中南部民眾宣判慢性死刑，未來將有十幾萬條生命因為肺腺癌逝去，無異於當年納粹黨將猶太人送進毒氣室的罪行。

九、反核集團的利益結構實在太過龐大，在如此艱辛的情況下，有一個人為了追尋真理，將撼動廢核的微小希望，寄託到下一個有同樣志向的人，下一個人接著把自己的生命奉獻給以核養綠，又將微小的希望再傳承下去。
因為我們相信，科學終將勝利。

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