　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

記者白珈陽／台中報導

台中逢甲夜市18日下午發生一起交通事故，1名曾姓熊貓外送員於福星路上與1名黑色轎車駕駛起爭執，雙方吵完曾男忿忿騎車離去時，還大力往車門猛踹一腳，並向前右轉行駛，未料此時後方1名無辜的騎士剛好路過，與曾男撞個正著，當場摔個人仰車翻。車禍過程被民眾錄下PO網，網友紛紛同情表示「太倒楣了」、「五告雖小」，警方初判肇因為曾男右轉彎未依規定，詳細肇責由交通大隊釐清。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

▲外送員突然切出車道，黃姓騎士反應不及被撞到在地。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

本段影片被網友上傳至臉書社團《外送員的奇聞怪事》，影片顯示，該名熊貓外送員不知何故，與黑色轎車駕駛起了爭執，2人就將車停在大馬路上吵架，待雙方吵到一個段落，轎車駕駛走回車上，外送員則騎車起步往車門踹了一腳，而轎車也馬上發動疑欲追上去，但就在外送員繞過轎車、要右轉時，後方突出現1名直行的騎士，撞上外送員，直接人車倒地，雖掛著口罩，但可猜想該名騎士應是一臉茫然，不知為何會發生意外。

▲外送員原與轎車駕駛在馬路上爭吵。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

▲▼曾男往車門踹了一腳；曾男與騎士相撞。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

警方調查，曾姓男子（38歲）今日下午2時10分沿福興路內側車道右轉往文華路方向行駛，黃姓騎士（31歲）同向外側車道往西安街方向行駛，曾男機車車尾與黃男機車車頭發生碰撞，造成雙方機車受損，黃男手腳擦挫傷，曾男無傷。

警方指出，黃、曾經酒測無酒精反應，初判肇因為曾男右轉彎未依規定，黃男則尚未發現肇事因素。曾男辯稱，他因黑車擋在路中，欲繞過車所以切出車道，沒注意到另一邊有車子過來；黃男說，因曾男直接切出來令他來不及反應，便撞了上去。

至於曾男為何與黑色轎車駕駛發生爭執？警方表示，根據畫面無法得知，目前這部分也無人報案，而針對曾男踹車，若屆時轎車駕駛欲提出毀損告訴，會依規受理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼車禍造成雙方車輛輕微受損。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
快訊／公投四案全軍覆沒　侯友宜說話了
侯友宜臉書遭灌爆「滾回民進黨」　綠粉朝聖：可憐清流被當戰犯
王力宏爆召妓！顏擇雅曝「背後產業鏈」：嫖客名冊才精彩
分析／蔡英文逆轉秀「4公投完封」　粉碎障礙走向世界關鍵曝光
台灣「四大公投」登上國際　《路透社》報導內容曝光
王力宏機場最新身影曝光！　舉手機反拍媒體
王力宏16年前經典歌竟成「神預言」！　網諷：難怪唱這麼好
王力宏、羅志祥、吳亦凡驚人共通點！神人挖出「渣男密碼」笑噴
快訊／蔡英文「公投傳達4個訊息」：台灣人希望走向世界
王力宏私下有別名！　五星飯店員工「細節還沒爆」
LIVE／民進黨「4個不同意」完封藍營　蔡英文發表最新談話
王力宏被爆料後急著返台！外界推測原因：嫖娼被抓要進去關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4項公投宜縣初步統計出爐　不同意＞同意

美女議員覓得第二春穿白紗投票　被問王力宏事件：婚姻不是夢幻

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

不滿被分手！渣男散佈15歲小女友不雅片　還嗆：快懷我的種墮掉

驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了　警剪髮助脫困

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

4項公投宜縣初步統計出爐　不同意＞同意

美女議員覓得第二春穿白紗投票　被問王力宏事件：婚姻不是夢幻

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

不滿被分手！渣男散佈15歲小女友不雅片　還嗆：快懷我的種墮掉

驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了　警剪髮助脫困

四項公投「壓倒性同意」也拚不過！　新竹縣選委會公布票數

公投綁大選沒通過　江啟臣批民進黨：說不影響投票率是謊言

六成未投票！民眾黨：給第三勢力機會　取代國民黨成「強而有力反對黨」

快訊／公投四案全軍覆沒　侯友宜：我願意承擔！

被誤解為白目！成人自閉症無處可去　《地球迷航》4故事打破迷思

反萊豬失敗！投票率僅41.9％　不同意413萬票、同意393萬票

「這7種體質」別吃麻油雞！中醫揭進補地雷：小心越補越傷身

時力批公投淪政黨對決工具　「民眾已經厭倦政治口水」

中國女單連5屆未能闖世錦賽決賽　男單無人進4強平26年來最差

反對票破400萬！確定不重啟核四　反核郭慶霖：能源四大務實路線

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

社會熱門新聞

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝

長腿少女無照雙載出事了　闖紅燈撞賓士休旅

蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

男與小女友母校廁所玩四腳獸　下場曝

即／「重啟核四」票帶回家沖馬桶

桃園公寓分租套房火災　1男不治

自小客國5火燒車　20歲駕駛棄車逃命

新莊騎士疑自摔！遭客運維修車輾過慘死

機車雙載自撞！男酒測值0.98傷重亡　老母也陪葬

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉

賣身契逼14歲女兒當性奴　癱夫悲痛告妻救女

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

騎載母自撞雙亡　詭異追尾監視器曝光

更多熱門

相關新聞

快訊／遭李靚蕾千字文毀滅！王力宏下午悄搭機回台

快訊／遭李靚蕾千字文毀滅！王力宏下午悄搭機回台

王力宏爆出婚變後，前妻李靚蕾17日晚間發出「毀滅性聲明」，震驚演藝圈，代言品牌也趕緊切割。而稍早，王力宏悄悄回台，而其全身黑包緊緊直接從停機坪離開。

轆轆溫泉山難搜救　水中攝影機遭沖走　

轆轆溫泉山難搜救　水中攝影機遭沖走　

趙天麟估「高雄投票率4成」：期待開出亮麗成績單

趙天麟估「高雄投票率4成」：期待開出亮麗成績單

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了

消防車執行任務途中糗翻落邊坡

消防車執行任務途中糗翻落邊坡

關鍵字：

熊貓外送員車禍逢甲影音

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

By2妹Yumi閨蜜爆「王力宏每次見面都約砲」！

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面