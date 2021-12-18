熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

記者白珈陽／台中報導

台中逢甲夜市18日下午發生一起交通事故，1名曾姓熊貓外送員於福星路上與1名黑色轎車駕駛起爭執，雙方吵完曾男忿忿騎車離去時，還大力往車門猛踹一腳，並向前右轉行駛，未料此時後方1名無辜的騎士剛好路過，與曾男撞個正著，當場摔個人仰車翻。車禍過程被民眾錄下PO網，網友紛紛同情表示「太倒楣了」、「五告雖小」，警方初判肇因為曾男右轉彎未依規定，詳細肇責由交通大隊釐清。

▲外送員突然切出車道，黃姓騎士反應不及被撞到在地。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

本段影片被網友上傳至臉書社團《外送員的奇聞怪事》，影片顯示，該名熊貓外送員不知何故，與黑色轎車駕駛起了爭執，2人就將車停在大馬路上吵架，待雙方吵到一個段落，轎車駕駛走回車上，外送員則騎車起步往車門踹了一腳，而轎車也馬上發動疑欲追上去，但就在外送員繞過轎車、要右轉時，後方突出現1名直行的騎士，撞上外送員，直接人車倒地，雖掛著口罩，但可猜想該名騎士應是一臉茫然，不知為何會發生意外。

▲外送員原與轎車駕駛在馬路上爭吵。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

▲▼曾男往車門踹了一腳；曾男與騎士相撞。（圖／截取自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

警方調查，曾姓男子（38歲）今日下午2時10分沿福興路內側車道右轉往文華路方向行駛，黃姓騎士（31歲）同向外側車道往西安街方向行駛，曾男機車車尾與黃男機車車頭發生碰撞，造成雙方機車受損，黃男手腳擦挫傷，曾男無傷。

警方指出，黃、曾經酒測無酒精反應，初判肇因為曾男右轉彎未依規定，黃男則尚未發現肇事因素。曾男辯稱，他因黑車擋在路中，欲繞過車所以切出車道，沒注意到另一邊有車子過來；黃男說，因曾男直接切出來令他來不及反應，便撞了上去。

至於曾男為何與黑色轎車駕駛發生爭執？警方表示，根據畫面無法得知，目前這部分也無人報案，而針對曾男踹車，若屆時轎車駕駛欲提出毀損告訴，會依規受理。

▲▼車禍造成雙方車輛輕微受損。（圖／民眾提供）