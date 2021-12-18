驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

楊漢聲／台東報導

台東縣轆轆溫泉12日發生2名山友溯溪遭急流沖走，台東消防局持續搜救，因該區域水流湍急並有許多巨石及瀑布地形，使搜救人員吃盡苦頭，除有1台專業水中攝影機遭水流沖走無法找回，另有1根特製強化白鐵拍攝桿也被強勁水流折彎無法使用。

▲轆轆溫泉失聯搜索不放棄，持續搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另一方面，雖然一度傳出救難人員在深潭內發現疑似失蹤者身影，但消防局否認，強調搜救人員持續進行搜救任務，不錯過任何跡證，期待能盡快找到失蹤人員。

▲轆轆溫泉失聯搜索不放棄，持續搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消防局於13日接獲報案後，至今已7天，事故現場環境綜合了山域及急流水域，使搜救難度提升及複雜，消防局出動山域專責及水域專責混合編組消防人員，並商請台東水中運動協會、中華民國溯溪協會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會溯溪攀岩俱樂部等民間搜救單位人員共17人加入協助，不放棄持續擴大搜救。

台東縣消防局統計已派遣4梯次搜救人員共59人次，分山區及水域部分執行搜救工作，另同時出動消防局空拍機4架次協助拍攝搜索，也向中央申請3架次空勤直升計進行空中勘查。目前搜索範圍包括大崙溪流域自新武橋至轆轆溫泉紮營點兩側沿岸約14公里，以及轆轆溫泉紮營處往上游至事故發生處約1公里。

▲轆轆溫泉失聯搜索不放棄，持續搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這2日特別針對研判可能的熱區加強搜索，因該區域水流湍急並有許多巨石及瀑布地形，使搜救人員吃盡苦頭，雖遭遇種種困難，但搜救人員不願放棄任何希望，期待能盡快找到失蹤人員。