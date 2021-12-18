四大公投截止！他估「高雄投票率4成」：期待開出亮麗成績單

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

1218四大公投投票於下午4點截止，隨後進行開票作業。民進黨高雄市黨部主委趙天麟受訪時看好投票率，認為中央投資南部受肯定，高市府招商也備受肯定，相信會讓中央知道，支持南部鄉親會有直接回應，期待等等開出亮麗成績單。

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟看好高雄投票率，期待開出亮麗成績單。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨高雄市黨部成立「緊急應變小組」，議員輪值電話催票。（圖／記者許宥孺翻攝）

趙天麟表示，投票率以中選會統計為主，粗估約四成左右，據市黨部統計，高雄投票率應該會在四成之上，市區可能也有四成五，相信總統到市長的催票，包括議員、參選員、里長站路口，或是辦宣講說明會，相信還是有效果，靜待最後結果，蠻期待等等能開出亮麗成績單，相信會讓中央政府知道，支持南部政策，會得到民眾直接的回應。

▲趙天麟估高雄投票率有四成以上。（圖／記者許宥孺翻攝）

趙天麟認為，公投就像期中考，認證蔡英文總統和國際接軌、投資地方路線受到肯定，尤其目前投資以南部地區為主，對市長陳其邁來說，代表招商成績單受肯定，對於明年市長選舉也能期待陳其邁市長高票連任，同時也拿回議會主導權，對於招商引資能有夠雄厚的民意基礎，效率速度也更快。

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