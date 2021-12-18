彰化截至下午2點有26.7萬人投票　這鄉鎮投票率最高達30%

▲▼彰化公投開票所。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

四大公投於今(18)日登場，彰化縣共設置1078個投開票所，有4,246,284張公投選票，從上午8點起就陸續有民眾前往投票，縣長王惠美一早也在戶籍所在地鹿港國中完成投票，據選委會統計，截至下午2時前往投票民眾有26萬7千餘人，26鄉鎮投票率約25%，其中最高的為埔心鄉將近30%。

▲彰化縣長王惠美前往投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣從上午開始就出現前往投票的民眾，大都不用排隊就能輕鬆完成圈選作業，年輕人完成投票居多，前縣長魏明谷及立委陳素月一大早就分別出現在員林國小及永靖投票，陳素月表示，看起來人潮沒有很多，也讓她很擔心，這幾個議題都與未來生活習習相關，選票是決定台灣的未來關鍵，「希望民眾都能投下4個不同意票，讓台灣更有力」。

▲立委陳素月。（圖／記者唐詠絮攝）

據彰化縣選舉委會副總幹事吳淑玲指出，至中午統計全縣投票率約17%，截至下午2時投票率已增至25%，其中埔心鄉投票人數佔最多近30%、依序為彰化市、秀水、永靖及二水皆為28%，大城、二林及花壇則為20%，而員林市投票率僅只有22%，令不少地方人士大感意外。