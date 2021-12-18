不怕「王力宏」讓公投失焦　趙少康：公投比八卦重要1萬倍

記者蘇晏男／台北報導

昨晚金曲歌王王力宏前妻李靚蕾「毀滅性踢爆」震驚各界，沖淡1218四大公投關注度，但中廣董事長趙少康受訪時認為，王力宏歸王力宏，投票歸投票，公投起碼比八卦新聞重要1萬倍，不至於失焦。趙少康也催票，公投跟選舉不同，選跨不過門檻就沒了，不去投票就是支持民進黨，所以一定要去投票。

▲趙少康18日上午到台北市大安國中投票。（圖／記者攝影中心攝）



趙少康18日上午到台北市大安國中進行公投投票。投票前他被問到，今天投票率算踴躍嗎？趙少康表示，還不錯啦，上午9時許到東湖市場，很多人說都已經投票了，且天氣比想像中的好，（公投）是每個人的事物，是最直接民權，放掉會很可惜，所以不管贊成反對，都要出來表達。

對於昨天大家努力催票，但昨晚有更震撼的王力宏事件，會不會擔心影響年輕人投票意願？趙少康認為是兩回事，王力宏歸王力宏，投票歸投票，從另一個角度看，就是因為王力宏有這種事，所以更要出來投票，不要讓它影響到我們，而我們年輕人也絕對不會受影響。

趙少康也說，大家都有想談八卦的心態，所以他自己覺得還好，大概不至於因為八卦就對政治新聞及公投失焦，公投起碼比八卦新聞重要1百倍、1千倍、1萬倍。

針對昨天說不出來投票就是支持民進黨？趙少康強調，當然！因為公投跟選舉不同，選舉比票高低，但公投是跨不過門檻就沒了，票高也沒用，所以如果都不去投，不就是支持民進黨嗎？所以一定要去投票。

至於怎麼看總統蔡英文今投票時稱不希望現有的政策發生變數？趙少康說，那她政策要好啊！如果政策不好，一意孤行，損害到絕大多數人利益，就要改變；進口萊豬是對的嗎？讓大家吃萊是對的嗎？妳個一個人做的決定要我們都背書，天下哪有這樣的事情。