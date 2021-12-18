快訊／公投完封牽動林昶佐罷免案？林錫耀：與友軍共同努力化解惡罷

記者呂晏慈／台北報導

4大公投案結果18日出爐，反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4案均未通過門檻，外界高度關注，該結果將牽動明年1月台中市第二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免選情，對此，民進黨秘書長林錫耀晚間舉行記者會表示，未來3周會與候選人及友軍共同努力，希望爭取好的成績，化解不必要的惡性循環罷免。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者呂晏慈攝）

媒體今天在記者會問及，今天在台北市中正、萬華區「同意」票數略高於「不同意」票，如何看待未來林昶佐罷免案與中二立委補選？林錫耀回應，每一次投票都應該獨立看待，罷免是針對人、補選也是針對人，公民投票則是針對事、針對政策，所以不應該把不同投票等同於同樣結果。

林錫耀說，再過3個禮拜，中二立委補選就要投票，友軍林昶佐也會面對由國民黨發起的罷免，民進黨會謹慎、戰戰兢兢的來面對，呼籲國人同胞還是必須回到每一次投票所必須要考慮的各項因素，做出慎重的選擇和決定，並承諾未來3周會與候選人及友軍「共同努力」，希望爭取好的成績，化解不必要的惡性循環罷免。

此外，針對公投結果，林錫耀表示，今天是台灣選舉史上第一次公投、大選分開辦理，讓台灣民主寫下新頁，這次公投並不是政黨對決，而是攸關台灣未來發展路線，是否能夠繼續向前的一次重要決定，「證明人民可以在充分討論後，做出對國家最好的選擇」。

林錫耀表示，十分感謝民進黨所有黨公職、志工朋友、年輕夥伴，積極向民眾說明政策，也特別感謝站出來支持政府施政方向的「台灣隊友」們，讓台灣可以繼續走向國際、強化台美關係、能源轉型、民主深化，也感謝公民團體給予寶貴意見。