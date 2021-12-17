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批四大公投逼台灣走回頭路　賴清德：到底有多少20年可以再浪費？

記者蘇晏男／台北報導

1218公投前夕，民進黨17日晚間在高雄台糖高雄物流園區後方空地舉行「台灣隊站出來，大步向前進」大型公投說明會。副總統賴清德致詞表示，四大議題已經紛擾台灣20年了，每項都是逼台灣走回頭路，台灣到底有多少20年可以再浪費？台灣人如果不團結，繼續內耗，台灣很難在國際社會跟人競爭。

▲賴清德17日在民進黨高雄場公投大型說明會壓軸致詞。（圖／翻攝自YouTube／蔡英文）

▲賴清德17日在民進黨高雄場公投大型說明會壓軸致詞。（圖／翻攝自YouTube／蔡英文）

賴清德17日晚間先出席民進黨「台灣隊站出來」台北場後，南下趕赴高雄壓軸致詞。他表示，國際局勢已經改變，雖然我們直面中共危險，但國際社會跟台灣站在一起，原因有：第一，我們面對新冠肺炎的威脅表現讓國際看到，台灣高水準公衛醫療水準，台灣人團結合作，自我幫助也可幫助他人，是國際良善力量。

第二，經濟表現相較其他國家傑出，去年經濟成長率有3.11％，是亞洲四小龍第一名，今年表現會比去年更好有6.09％，且10月國民平均所得突破3萬美元 ，贏過韓國，讓國際看到台灣產業能力；第三，就堅持民主，不向集權主義低頭，這精神得到國際肯定。

賴清德說，現在在總統蔡英文領導下，台灣在國際上得到有史以來最大的肯定，台灣人應該要團結，勇敢繼續走進國際社會；但是四項公投，不僅對台灣一點幫助也沒有，也阻擋台灣去路，讓台灣走回頭路。

賴清德指出，核四7年前就封存，現在又要重來，是逼台灣走回頭路；珍愛藻礁公投案也是，已經開始在蓋三接，天然氣發電廠都蓋好了，所以通過也是逼台灣走回頭路，走回去用核能、煤炭發電這條路；第三，反萊豬已和美國簽好了，萊來牛也進口8、9年，萊豬也快一年，現在公投通過一樣是走回頭路；至於公投綁大選，2018年九合一大選造成天下大亂，立院修法把選舉跟公投分開，創造雙贏，但這次又要來，一樣逼台灣走回頭路。所以拜託明天一定要出來投四不同意，讓台灣繼續向前走。

賴清德也表示，這4公投紛擾社會超過20年，核四1999年3月動工至今超過20年，珍愛藻礁公投，天然氣發電廠要蓋不蓋 、三接要興建不興建，在前總統李登輝時代討論到至今；反萊豬案牽涉萊牛、萊豬要不要進口，是自前總統陳水扁時代開始至今，超過20年；而台灣人用不用公投決定國家大事、要不要綁選舉，從前立委蔡同榮時代開此，也是超過20年。

賴清德強調，好不容易經過大家努力，已經都決定了，該修法就修法、該立法就立法、該完成政策推動就完成政策推動，工程該興蓋地也興建一半，難道真的要打翻這一切？如果都投同意，四大議題會再進入台灣社會，紛擾不知道多少年，台灣到底有多少20年可以再浪費？台灣人如果不團結，繼續內耗，台灣很難在國際社會跟人競爭。

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