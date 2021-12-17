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台南高分院院長交接　最高法院法官黃瑞華接任院長履新

▲最高法院法官黃瑞華，派任台灣高等法院台南分院院長，在台灣高等法院院長李彥文監交下，從原任院長葉居正手中接下印信，正式履新視事。（圖／記者林悅攝，下同）

▲最高法院法官黃瑞華（右），派任台灣高等法院台南分院院長，在台灣高等法院院長李彥文（中）監交下，從原任院長葉居正手中接下印信，正式履新。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

最高法院法官黃瑞華，經司法院人審會通過，派任台灣高等法院台南分院院長，17日上午舉行交接典禮，由台灣高等法院院長李彥文監交，從原任院長葉居正手中接下印信，正式履新。

▲最高法院法官黃瑞華，派任台灣高等法院台南分院院長，在台灣高等法院院長李彥文監交下，從原任院長葉居正手中接下印信，正式履新視事。（圖／記者林悅攝，下同）

黃瑞華院長認為，一個理想的法院，在環境上，應該是工作量公平、合理；在同仁之間，是互相尊敬，也能自尊、自重；有理想，有理念，都能以同理心，提供人民公正優質裁判為榮。也因為如此，才能讓進來法院的民眾，都能得到公平、正義的對待，感受柔性司法的溫暖；進而信賴司法、尊敬司法。讓大家因此有成就感，成為快樂的司法人。

黃瑞華院長指出，如此理想的司法狀態，要靠全體同仁的團結合作，特別是要靠法官在每一個個案審理上，以精湛的法學修為，細膩、同理的審理程序，讓裁判結果與社會生活及人民法感貼近。

黃瑞華院長強調，作為一個院長，就是要努力提供法官們優質的工作環境，使無後顧之憂，一方面能加強吸收新知，另一方面使自己更有能耐，能快速、妥適處理日益複雜、困難的個案審判。

黃瑞華院長指出，對於司法裁判，我們當然虛心接受各界批評與指教，但是我們要拜託鄉親，能試著更相信自己用眼睛看到的、耳朵聽見的，用同理他人的心，去體會，去判斷；要相信自己的親身經驗，不要常常被帶風向。

黃瑞華院長表示，今日的司法，在眾多法前輩的努力下，歷經改革圖治和以前不一樣，我們會謹記：擁有權力的人，要更學會謙虛與慈悲。也會一如以往，堅定地捍衛司法的程序正義與司法的公信力；黃瑞華說：「我們很有信心，司法絕對比以前更值得人民的依靠與信賴」。

▲最高法院法官黃瑞華，派任台灣高等法院台南分院院長，在台灣高等法院院長李彥文監交下，從原任院長葉居正手中接下印信，正式履新視事。（圖／記者林悅攝，下同）

台南高分院任院長黃瑞華，台灣大學法律研究所碩士，司法官班第21期結業，曾任台北地方法院、花蓮地方法院法官、板橋地方法院（今新北地方法院）庭長、宜蘭地方法院院長、最高法院法官等職務。

黃瑞華曾公開支持廢死，但在最高法院承審台北捷運殺人案時，判處被告鄭捷死刑。當時她曾說，她仍贊成廢死沒有改變，但是「我不保證我不判死」；鄭捷隨機殺人，手段兇殘、冷血，任意無理剝奪他人生命，合議庭依法判死是「無可迴避的選擇」。

法界人士認為，黃瑞華一向直言、敢言，極有正義感，也經常投書批評法界事務，雖有爭議性，但司法界普遍皆認同她的能力。此次司法院人審會通過台南高分院長人事案，法界雖有不同意見，惟多數人對黃瑞華接掌台南高分院院長的表現多所期待。

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