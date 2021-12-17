公投攸關台灣人民的現在＋未來　蘇清泉：用自己意念投下公投票

▲蘇清泉與支持者走上街頭，呼籲大家用具體的行動表達自己的意念投下公投票。 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，表態代表國民黨參選2022年屏東縣長，為了公投「四個同意、台灣更美麗」卯足了勁南北奔波，除陪同國民黨主席朱立倫及支持走上街頭進行宣導，並對中華民國醫師公會聯合民進黨的外圍團體邀醫師參加記者會，宣導公投四個不同意表達意見，並指出，「公投是人民做主的精神，政治不應霸凌專業，醫師公會也不能駕馭醫生」。



蘇清泉曾任該公會理事長，他表示，醫師專業在診療醫病救人，醫師公會成立宗旨就是如止，要涉入政治個人可以支持藍或綠，以「醫師公會」名字介入公投，就很不妥當，「何況醫師怎麼可能不知道萊克多巴胺是毒化物質？」

他說，公投是人民做主的民主制度，也不是每個醫師都支持公投四個不同意，醫師公會以公會名譽為執政黨的四個公投不同意背書，已違背公會成立的宗旨。「政黨做不好就換人做」，但醫生醫病救人，不會因為政黨輪替而有所改變。何況醫師公會不是政黨的附隨組織。

他表示，醫界對於四大公投議題，各有看法，應尊重每個醫師對公投議題的見解。醫師公會秉持客觀立場，還給醫師們自由的思想空間。他連日來除陪同朱立倫站台、掃街，也與支持者走上街頭，強調「公投攸關臺灣人民的現在與未來，呼籲大家用具體的行動表達自己的意念投下公投票」。