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新任調查局長王俊力坦言曾「婉謝」　就職自信「一定勝任愉快」

▲▼新任調查局長王俊力受訪自信表示：「我認為我一定可以勝任愉快！」（圖／記者黃哲民攝）

▲新任調查局長王俊力受訪自信表示：「我認為我一定可以勝任愉快！」（圖／記者黃哲民攝）

黃哲民／台北報導

新任調查局長王俊力是法務部長蔡清祥以來，連續第3位擔任調查局長的檢察官，今受訪時，王俊力透露起初婉謝這項職務，但被蔡清祥以「不同高度跟視野」說服，家人也鼓勵他承擔這個使命，對於近期調查官連續出包，他認為是個人少數失當行為，上任後將關心基層心聲，更自信指出「我認為我一定可以勝任愉快！」

甫卸任的調查局長呂文忠任內，正逢國內各種網路假訊息充斥的高峰，包括新冠肺炎疫情謠言，迷惑大眾對政府產生疑問，呂文忠成立的調查局資安工作站扮演偵辦重任。

王俊力指出，包括企業界竊密挖角事件，網路的攻擊，甚至有些涉及認知作戰的問題，是全面性的，國家安全維護的工作，是調查局本身工作之一，未來會特別注意各種新的態樣與手法，展露有效的查緝方式，更關注情勢分析與防制作為，與辦案互相結合，王俊力強調：「我對於國安的議題，非常有信心，我認為我一定可以勝任愉快！」

被問到何時被法務部長蔡清祥徵詢接任意願，王俊力笑說很久了，其實不記得，他很珍惜檢察官工作、當成個人的志業，以當檢察官為榮，沒考慮轉換職涯，所以剛開始是「婉謝的」，「但部長告訴我當調查局長，國家安全的工作，偵辦犯罪，甚至包含國際合作打擊犯罪、反恐，會有不同的高度跟視野」。

王俊力承認被說服，更加了解調查局工作的重要性，跟家人商量之後也得到鼓勵，所以接任這個使命跟工作，「我一定會全力以赴」，也相信「調查局同仁一定會接納我」，他會體認調查局好的傳統跟文化，注入新的活力、動力，並了解基層同仁心聲。

王俊力認為，新的世代，在社會各階層都有，對於年輕人的想法，「我也會注意，必要時做調整，讓調查局好的傳統，能夠薪火相傳，對年輕的調查員，鼓勵發揮辦案的熱忱，讓調查局重振光輝」。

至於調查局近期屢有調查官出包，除了先前男調查官性騷女同事，還爆發調查官徐宿良涉勾結毒販盜賣扣案毒品弊案、女調查官當面被當事人拿走筆錄資料的風波，王俊力認為，調查局所有同仁都非常努力、兢兢業業，「毒品掉包案、筆錄遺失案，是個人少數的失當行為」。

王俊力表示，同仁有時候在外面，會因為這樣的事情受到民眾或社會少數人的誤會，甚至會有沮喪，「我接任後，會帶領大家，能在工作方面努力表現，更加偵辦各類的違法案件，獲得國人的支持與信心。」

王俊力指出，上任後會特別要求內部的紀律，調查局有非常好的機制，會要求駐區的督察的政風人員，做好平常內控的機制，我更會要求調查局的處、站主任，對同仁要關心，了解同仁生活上若有失當行為，就要提醒、輔導，「相信用內外雙軌方式讓同仁拾回信心。回應社會對我們的期待。」

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