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院長遭爆「分身開刀」霸凌名醫　彰基怒駁斥：保留法律追訴權

▲彰基院長陳穆寬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基院長陳穆寬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院長陳穆寬被爆料遭控偽造開刀房記錄，詐領健保點數、霸凌多位資深醫師造成名醫出走潮，以及性騷擾護理師等多項醜聞，對此彰化基督教醫院上午發出聲明稿駁斥，並保留法律追訴權。

以下為彰基聲明稿全文：本院為教會醫院,是以愛護員工照顧員工為理念，絕無霸凌離職員工，近3年來全院員工滿意度達75-76%。

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例如近日離職前眼科陳珊霓主任，院方絕無減少其門診次數及手術時段,因為其主任任職到2021年6月30日屆滿，曾因違反學術倫理被教育部懲處過，最近又至少有3件論文發表違反研究倫理,被本院人體試驗委員會正式懲處，該事件亦經本院學術倫理審議小組懲處，所以在7月1日任命新的主任時不予任命。

該員工離職前,該科直屬醫療長(副院長)徵詢過該科至少3位主治醫師能否接任主任一職,然無一醫師敢接,擔心接任後變成被攻擊對象。事後只能由直屬醫療長(副院長)督導代管該科,其乃以副院長及教授之身份負起督導之責,而非以婦產科主治醫師身份代管,此舉在醫療界時有所聞。

▲眼科名醫陳珊霓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲眼科名醫陳珊霓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該員工離職前發表3000多字長篇文給全院同仁,內容所述均與事實不符,且亦於各大媒體散播,直屬副院長亦進行蒐證保留法律追訴權。該員工兒子亦同時任職於眼科住院醫師，被抱怨多次不適當行為：包括更改主治醫師處方、急診會診看診流程不符合常規且處理不當,經善意提醒,配合度仍不佳,甚至於公開之全科會議場合公然嗆聲副院長,嚴重違反職場倫理。

至於性騷擾護理人員，開刀房為一公開場合,每次開刀至少7-10位同仁在場,包括刷手護理師、流動護理師、麻醉護理師及麻醉醫師(全身麻醉的手術)、住院醫師、實習醫學生及甚至外國參訪醫師等,在眾目睽睽之下,不可能有所述騷擾事件發生,如員工自覺受到騷擾，本院內部有正常管道可提出申訴，顯見爆料者居心叵測。

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