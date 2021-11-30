台電屏東區營業處新卸任處長交接　高雄區副處長黃志榮陞任處長

▲台電屏東區營業處新卸任處長30日交接 。（圖／台電屏東區營業處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣電力公司屏東區營業處今(30)日舉辦新卸任處長交接典禮；原任處長鄭信宗光榮退休，由高雄區處副處長黃志榮接任屏東區處處長。黃處長對於能擔任屏東區處處長充滿期待，期勉同仁在既有基石上，攜手同心努力前行，遵循工作標準安全第一，以客為尊，熱忱服務，配合政府能源多元化政策協助發展再生能源，為屏東帶來更優良之供電品質。

交接儀式由台電公司副總經理王耀庭監交，出席觀禮貴賓有鍾佳濱立委、周春米立委服務處張菽蓁副主任、莊瑞雄立委服務處莊石川主任、王景山議員服務處陳本昌主任等人，以及台灣區電氣工程同業公會蔡茂種理事長、台灣區電氣工程同業公會屏東辦事處吳合原主委等100多人。

監交人王耀庭表示，卸任的鄭信宗處長在屏東任內表現優異，尤其在推動學校冷氣安裝計畫專案不遺餘力，而新任處長黃志榮1987年進到台電服務，由基層升任主管，歷任台中、高雄區處副處長等，資歷完整，具備豐富配電工程、電務、工安等實務及管理經驗。

黃志榮處長表示，未來將在鄭處長建立的良好基礎下，帶領台電屏東區處團隊再精進，以工作安全、勞資和諧、穩定供電及服務至上，持續努力提供用戶更安全、更和諧、更專業、更有溫度的服務，也祝福卸任的鄭處長退休生活更豐富、更精采。