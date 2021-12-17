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正義哥突開直播揭兒惡行「賣1歲孫戶頭」！痛斥：不可原諒

▲▼網紅「正義哥」徐奕突開直播，爆出兒子惡行。（圖／翻攝臉書粉專「台灣協武堂「法真人」協武壇」）

▲網紅「正義哥」徐奕突開直播，爆出兒子惡行。（圖／翻攝臉書粉專「台灣協武堂「法真人」協武壇」，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

網紅「正義哥」徐奕因時常關注虐童案，且親自衝現場聲援，因而爆紅；然而，他今（17日）卻突然於臉書開直播，爆出兒子因涉嫌販賣孫子銀行戶頭，現正在執行勞動服務，痛批「真的不可原諒」。隨後有媒體報導寫道，直播中提及的兒子是徐奕的助理冠冠。對此，徐奕稍早刪掉前一則直播，下午再度開另一則直播，說明整起事件經過。

徐奕提到，中午的直播講的是「親生不肖子」，並非乾兒子、助手冠冠，事件與冠冠完全無關；他說，年僅1歲5月大的孫子，銀行戶頭被兒子拿去販賣，雖然沒有賣出去，但認為該戶頭仍能領有育嬰津貼，且以後孫子的銀行戶頭變成警示戶會有很多麻煩，「你（徐奕兒子）有沒有想過這個很嚴重的問題？」「以前沒有這樣對待你，你現在這樣對待你兒子，我真的想不透」、「我不會袒護他（兒子）」。

徐奕表示，既然有新聞爆出，那在這裡要求檢察官把兒子的勞動服務撤銷，並氣憤表示「真的不可原諒，孫子我自己照顧！人做錯事情沒關係，最重要是要改過，尤其是不能要做傷害自己家人的事，這就是你最可惡的地方」此外，徐奕還播出一段影片，是孫子從二樓爬樓梯到三樓找剛結束勞動服務的爸爸，「你看小朋友多愛爸爸」。

▲▼網紅「正義哥」徐奕突開直播，爆出兒子惡行。（圖／翻攝臉書粉專「台灣協武堂「法真人」協武壇」）

▲男童爬樓梯找爸爸。

徐奕還說，今日上午書記官還打電話來家裡，指兒子已違規兩次，他只好不停道歉，並提到兒子違規是因找不到人照顧孫子；而他也在直播中，詢問屏東地區有無保母可照顧孫子，因為原本有找到合適人選，結果被對方婉拒，猜想很多人知道他反虐童，才不敢答應。

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