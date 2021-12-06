可憐影像曝光！憂渣夫回家母子躲棉被暴哭　屏東民眾北上砸車洩憤

記者唐詠絮／彰化報導

正義哥徐奕揭發彰化粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，一段踹飛繼子7次的影片也隨之曝光，引發社會公憤，就在昨晚粘男遭檢方聲押後，王女一度以為前夫被無保釋回，2母子深怕粘男又會回來找他們，嚇得躲在棉被裡發抖暴哭，畫面令人揪心。

▲彰化遭暴打的王女母子。（圖／記者唐詠絮攝）

正義哥說，昨天下午粘男移送彰化地檢複訊後，檢方認為粘男有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。就在移送彰化地院後，收到王女的傳訊，疑似誤以為粘將被釋回，小孩也因此痛哭，2母子躲在棉被裡，嚇得不知該如何是好，小孩拉著媽媽的手，哭鬧了一整晚。

最後直到昨日深夜彰化地院將粘男覊押禁見，正義哥說，終於司法還給2母子一個公道，但這幾天新聞報導後，不斷有網友及道上兄弟都要找他到彰化私刑正義，但都被他攔下來，昨晚部分民眾又聽到小孩嚇得暴哭的聲音，索性連夜從屏東開車北上，到王女與粘男租屋處砸車，然後再請警方到場，一同回警局做筆錄，以毀損罪送辦。

徐奕說，砸車這是不良的示範，跟社會大眾道歉，砸車行為是無意義的行為，粘男收押了，但家族勢力仍在，就是害怕旁人再對王女母子騷擾，所以主要是要真心保護這對母子，同時也跟大眾呼籲，千萬不要再做出不智的行為。