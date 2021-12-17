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陸多省召開議軍會議　省委書記以省軍區第一書記身份主持

▲浙江省委書記袁家軍,福建省委書記尹力。（圖／翻攝北京青年報）

▲福建省委書記尹力前往武警第二機動總隊視察。（圖／翻攝北京青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸江蘇、浙江、福建等多名省委書記近日以省軍區第一書記身份主持議軍會議。據了解，議軍會議為中共黨管武裝力量的基本制度之一，為一項由黨政軍主官參加的加強國防建設、普及國防教育為主題的會議制度，半年舉行一次。

▲浙江省委書記袁家軍,福建省委書記尹力。（圖／翻攝北京青年報）

▲浙江省委書記袁家軍著野戰服在帳篷內進行議軍會議。（圖／翻攝北京青年報）

《北京青年報》報導，浙江省委書記、省軍區黨委第一書記袁家軍，省政協主席葛慧君，省委副書記黃建發和省四套班子其他領導來到浙江工商大學人民武裝學院，集體過軍事日並出席省委議軍會。袁家軍主持召開省委議軍會的地點是在野戰指揮帳篷內。

福建省委書記尹力、代省長趙龍，省政協主席崔玉英，省委副書記羅東川等省領導到了武警第二機動總隊，集體過軍事日並出席省委議軍會議。尹力一行依次觀看了反爆炸器材操作使用、工程機械應用作業、橋梁架設、防化偵察洗消等專業科目訓練演示，詳細瞭解有關情況。

中共中央軍委自2016年組建國防動員部後，省軍區由隸屬大軍區建制改列軍委國防動員部管理，省軍區職能橫跨黨政軍，成為應急應戰的指揮部、地方黨委的軍事部及後備力量建設部等任務編組單位。

在近期舉行的各省軍區的議軍會議上，不約而同地將加強國防後備力量作為議題討論重點。廣東的會議提到，要全力推動國防動員和後備力量建設；全面落實國防動員體制改革，完善國防動員體系；深化民兵調整改革，全面建強建優國防後備力量。

江蘇的會議則提及，加強國防後備力量建設，深入貫徹民兵建設發展規劃，抓好訓練基地升級改造、民兵徵集、預備役部隊建設等工作，為練兵備戰創造更好條件。

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