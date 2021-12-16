南部戰區首擁殲-20助拳？　成飛拚年底衝刺戰機交付量

▲殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

加速厚植整體空中戰力，外傳解放軍南部戰區將首度裝備殲-20戰機，這是繼北部、東部戰區後，第3支航空旅擁有這款被視為王牌的隱身戰機。同時，成飛集團也在近日透露，趕在年底前衝刺戰機交付量，已成立多個一對一接裝團隊，確保能高效準時交付到多支接裝部隊。

荷蘭飛航情報網《緊急起飛》（Scramble）指出，大陸空軍一架序號61162的殲-20A戰機，於12月8日在中航工業成飛所在的成都黃田壩試飛。從其序號顯示，這架隱身戰機將隸屬南部戰區第5航空旅，目前該旅裝備是來自桂林李家村空軍基地的殲-10C。

若上述推斷屬實，就意味著解放軍繼北部戰區第1航空旅、東部戰區第9航空旅支後，出現第3支航空旅裝備這款備受矚目的隱身戰機，同時也代表緊鄰臺海方向的東南兩大戰區相關部隊都擁有殲-20助拳。此外，直屬於中央軍事委員旗下的第172航空旅（駐地河北滄州）及176航空旅（駐地甘肅酒泉）也已裝備殲-20，其皆屬試驗訓練基地。

▼殲-20列陣北部戰區「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視）

殲-20發展狀況一直以來備受外界矚目，今年10月初的珠海航展上，安裝兩台尾噴口擁有鋸齒設計的國產新型引擎渦扇-10C亮相，正式對外官宣配裝「中國心」。陸方認為，這款最新改型的太行發動機將可有效減少戰機的各種信號特徵，其鋸齒狀增大尾部熱流與冷空氣接觸面，將加快混合降温的速度，減少紅外輻射信號。而鋸齒的斜角還能向多個方向反射雷達信號，降低尾部機身的雷達散射截面（RCS）。

似乎呼應著第3支作戰部隊裝備殲-20消息傳聞，成飛集團10日也在公眾號「成飛融媒」發布文章稱，進入四季度以來，面對嚴峻的科研生產形勢和交付目標，試飛交付戰線上的職工正加快速度、保證質量，完成多個重點試飛任務，相關交付指標再創新高。

文章透露，四季度公司整機交付任務艱巨，在交付工作中，交付中心針對多支接裝用戶，多架待接裝飛機，評估資源，倒排計劃；同時成立多個「一對一」接裝團隊，首次在接裝現場推行班前會模式，確保日計劃的高效實施。