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075艦擁「空中之眼」直-18Y　二號艦部署東部戰區對台施壓　

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦進行海上「攤煎餅」高速小角度轉彎訓練。（圖／翻攝央視）

▲075兩棲攻擊艦海南艦進行海上「攤煎餅」高速小角度轉彎訓練。（圖／翻攝央視）

軍武中心／綜合報導

兩岸情勢緊張，外傳解放軍有「小航母」之稱的075型兩棲攻擊艦二號艦有很可能在今年年底正式服役加入東部戰區，將對台灣造成不小的軍事壓力。採用全通式飛行甲板設計的075，近期公開艦上過去較少露面的直-18Y，這架艦載預警直升機可提供上百公里範圍內的空中、海上情報，對075而言是具備重大意義的裝備。

直-18Y是在直-18運輸直升機基礎上所研製，公開資料顯示，直-18長23米、高7米，最大起飛重量達13.8噸，動力系統由3台渦軸-6C發動機驅動，最大航程接近1000千米（公里），具備晝夜、複雜氣象條件下的全天候、全地域飛行能力。也正是由於該機飛行性能和載荷能力都相當優秀，因而被選做艦載改裝平台，發展出直-18Y預警直升機和直-18F反潛直升機。

「兵工科技」指出，直-18Y最大的特徵就是其機艙尾門處的平板狀預警雷達天線，該雷達天線安裝在旋轉支柱上，當直-18Y飛到空中準備執行巡邏警戒任務時，支柱向下向前放出直到與機身呈90度，此時雷達天線放置到位，完全懸吊在機身下方，不受機體任何干擾和遮擋。

▼直-18Y艦載預警直升機。（圖／翻攝自微博／兵工科技）

▲▼解放軍直-18Y艦載預警直升機。（圖／翻攝自微博／兵工科技）

直-18Y預警雷達採用相控陣體制，掃描速度快，可在數秒鐘內完成對多個目標的同時搜索、跟蹤和識別。由於直-18Y的工作高度較高，因而對各類目標的探測距離都較遠，其中對超低空飛行的反艦導彈的探測距離約為150公里，彌補艦載雷達對中、低空目標探測距離有限的不足。

據了解，目前大陸2艘在役的航母遼寧艦和山東艦都分別配置4架直-18Y，藉以覆蓋全天24小時的對空對海偵察和空情指揮。如今075型首艦「海南艦」也配置了該型預警直升機，將在空中為解放軍艦艇或艦艇編隊提供上百公里範圍內的空中和海上態勢情況，陸媒形容，這等於是讓己方的艦艇擁有了可移動的海上「空中之眼」，這對於075艦本身的意義是相當大的。

▼075艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。（圖／翻攝央視）

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。（圖／翻攝央視）

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