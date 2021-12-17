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重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

▲蘇珉一醫師（左）代表台東馬偕團隊，由張上淳醫師在內科醫學會中頒獎。（圖／台東馬偕醫院提供）

蘇珉一醫師（左）代表台東馬偕團隊，由張上淳醫師在內科醫學會中頒獎。（圖／台東馬偕醫院提供）

記者王兆麟／台東報導

台東馬偕為台東地區急重症後送醫院，加護病房醫療團隊長期接觸面臨病危病人，有些依靠現代醫療技術有機會可以回轉的，也有許多是明知是無效的，但卻在家屬的不捨心情之下而對臨終病人施予急救及電擊等處置，讓病人在臨終前又面臨一下身體上的極大傷害。

台東馬偕內科加護病房團隊，從2007年即開始導入善終概念，強調並力行重視病患身、心、靈、社會善終，改善加護病房生命末期及臨終照護品質，而近年來更在團隊努力下，逐步讓更多病人及家屬在臨終時接受「重症安寧」。

而醫療團隊也將臨床的經驗做成研究，希望可將這理念及經驗與其他醫療院所分享，長期的努力及研究終於獲得內科醫學會之肯定。由研究團隊護理部馬瑞菊督導（第一作者）及心臟內科蘇珉一醫師（通訊作者）合著之論文「東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查」，榮獲〝109年內科學誌優秀論文獎〞原著類第二名，在全國各大醫院的論文中脫穎而出非常不容易。

蘇醫師於12月4日內科醫學會會員大會中，代表整個ICU團隊接受頒獎。身為內科加護病房主任的蘇醫師表示：感謝馬瑞菊督導長期帶領整個ICU對重症安寧的推動，有品質的改善才有研究的亮點的產出，得獎就是肯定，肯定大家的辛苦與付出，願榮耀歸給台東馬偕與願意留在偏鄉照顧重症患者的ICU醫護同仁。

台灣自1980 年代起開始發展安寧療護，在2000 年通過安寧緩和條例。而亞洲第一部「病人自主權利法」，也在2019年正式施行。可見整個大環境對於臨終及安寧的議題愈來愈重視，如何在人生終點有尊嚴的走完最後一哩路，也成為醫療界值得深思及探討的方向。

台東馬偕內科加護病房團隊長期擔任後山台東重症病人的醫護工作，也從重症病人著手，推廣重症安寧的理念。台東馬偕重症安寧的重要推手馬瑞菊督導舉例說明：台東以前常見誤飲巴拉刈的病患，送到病房時多已呼吸衰竭，往常都會盡力插管救治但結果仍脫離不了死亡。於是她與團隊將多年的病歷統計分析證實：此類病患若誤飲達一定的劑量，只要進展到呼吸衰竭死亡率為100%。於是臨床上只要遇到此類病患，便會啟動重症安寧機制，進行早期家庭會議，不予插管家屬才有機會與病人好好道別。

因長期推動「重症安寧」，研究心得在各專業學會之研討會口頭或海報發表，戮力宣導重症安寧之理念，努力多年曾於2017年台灣急診醫學會主辦之冬季學術研討會中從全國眾多精英脫穎而出，獲得口頭發表第二名。2019年帶領團隊代表醫院以-介入SDM 提升加護病房末期病人撤除氣管內管簽署率參加第十四屆環台醫療策略聯盟醫療品質成果發表競賽得到「金獎」。

截至目前關於重症安寧為研究主題之學術文章刊登共44篇，如今研究論文再次於今年內科醫學會發光，「東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查」榮獲〝109年內科學誌優秀論文獎〞，讓台東馬偕深耕30年的在地醫療的成果再次被看見。

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