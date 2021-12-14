沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

▲南韓京畿道平澤市博愛醫院的新冠重症病房。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月初起實施「與病毒共存」（With Corona）後，疫情便面臨急遽升溫的窘境，其中今（14）日上午通報94例死亡、906人重症，兩者皆再度刷下新冠疫情以來的新高。防疫當局相關人士指出，在最近的重症、死亡病例中，未接種疫苗的患者占高達半數以上。

根據韓媒《News1》，南韓保健福祉部中央事故收拾本部防疫總括班長朴香（박향，音譯）於14日上午的例行簡報會議中表示，其實比起新增確診者的規模，更重要的是醫療應對體系是否有餘力應付增加的重症患者，以及如何管控死亡人數。

朴香點出2項管控重症、死亡患者數的重點要因，分別是如何防堵未完整接種疫苗的患者所造成的感染傳播，「18歲以上的民眾有高達92%的人已完整接種疫苗，未完成疫苗接種的人只占8%，然而所有重症患者中的51.2%卻來自於這8%未接種疫苗的人口；而所有病歿的患者中，未接種疫苗者則占53.9%。」

另外，朴香也點出另一項大問題，呼籲60歲以上高齡族群應在施打完2劑疫苗的3個月後加強接種「第3劑」，原因在於高齡族群發生「突破性感染」的比率也正逐漸增加，「接種完第3劑的民眾與完全未接種疫苗者相比，在演變至重症、甚至死亡的機率降低91.5%；而與接種完2劑的民眾相比，演變至重症的機率則降低57%。」

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