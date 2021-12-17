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小吃店老闆諷「噴大錢吃飯店，不接受漲5元？」　PTT破盲點戰翻

▲乾麵,湯麵。（圖／記者曹悅華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近期餐飲業醞釀一股漲價潮，就有小吃店無奈直呼，僅漲價10元，客人居然跑光光；無獨有偶，另一名老闆則感慨，客人願意花大錢吃飯店，「卻無法接受小店漲5元？」話題引爆熱論，也有不少網友留言突破盲點。

最近，餐館、小吃店紛紛喊漲，不只民眾怨聲載道，老闆們也有話要說。一名網友昨在PTT提到，「剛剛看到小吃店老闆群的討論，裡面有人一針見血提出，『人民願意花大錢吃飯店，卻不能接受漲5元？』是不是很難反駁？」

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從截圖中可見，有老闆解釋，很多廠商都趁勢漲價，害得他們不得不漲；聞言，有網友苦笑直回，「可是人民消費不起了哈哈。」這番話瞬間踩到痛處，老闆微慍反駁，「可是他們卻願意花大錢去餐廳、飯店吃飯，這是什麼心態！我們小店家不過漲個5-10元，就在那邊計較......。」

▲小吃店老闆酸諷。（圖／翻攝自PTT）

▲小吃店老闆忍不住吐苦水。（圖／翻攝自PTT）

對此鄉民紛紛回應，「你的東西有餐廳的好嗎」、「小吃要漲我還不自己煮算了」、「沒不能接受呀，但也要你家東西值得。畢竟人總是要吃飯的，如果你東西貴又沒其他家好吃，最終人自然跑光了」、「又不是天天吃飯店」、「本來就不是每一家都有條件漲價」、「路邊攤就是吃粗飽的，早點認清事實」。

也有不少人破盲點，直指是客群的問題，「花大錢跟吃小吃的又不是同一族群」、「他有辦法證明，吃飯店跟吃小吃的是完全同樣的一批人嗎」、「連自己客群都不知道，難怪沒客人」、「客群又不同，而且你有飯店的裝潢跟服務嗎」。

和牛 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，一名網友中肯回文，「每天日常三餐都要吃的正餐類飲食，跟想解解饞，非正餐類的小吃、油炸點心、飲料業漲價，都會有不一樣的效果。觀光區那種知名老店，其實不能放在漲價的討論裡，畢竟觀光客都大老遠開車、坐火車、高鐵跑去吃，就不會太去計較漲價。」

他直言，現在台灣的餐飲服務業就只能走兩個極端，專走高價客群跟低價大量客群，做中間的、品質高不上去價格低不下去的，會死很慘。

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