傳統基金會「四項公投決定台灣未來」：衝擊國際形象、對美關係

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文於高雄舉行中常會，訴求四項公投「四個不同意」。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

美國華府智庫傳統基金會的「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim）16日撰文分析台灣18日舉行的「四項公投」，將對自由貿易產生重大影響，特別是美國豬肉進口公投，會影響台灣的國際形象，以及美台關係。

金凡中以「四項公投將決定台灣的未來」為題，針對12月18日將舉行的四項公投進行分析。首先，他先談及台灣近日受邀參與美國拜登（Joe Biden）政府主辦的民主峰會，他認為這確實凸顯台灣對於國際社會的重要性。

金凡中說，台灣一直致力於國際負責任的貢獻者，儘管北京在各項議題上試圖孤立台灣，但台灣仍取得顯著的成功，台灣全然是在高度政治、經濟自由發展上，相當正面的例子。

此外，金凡中指出，台灣在全球新冠肺炎流行之際，台灣證明了有能力「拉平新冠曲線」（有效控制疫情），同時又能避免美國、歐洲等地區大規模的經濟停滯問題。

他指出，台灣是世界上運作最好、最具活力的自由市場民主國家之一，而台灣在12月18日舉行公民投票，四個公投的結果將有助於台灣呈現給世界的模範。

接著，金凡中逐一介紹四項公投，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「三接藻礁」，以及「公投綁大選」。隨後，他以「為何這些問題很重要」為小標題，並逐一進行分析。

金凡中表示，這四項公投中，前三者對於自由貿易產生相當重大的影響，特別是「美國豬肉進口」的公投結果，很可能會對於台灣形象、未來美台關係產生廣泛的影響；他認為，這個議題實質上，是關於台灣是支持自由貿易、科學根據，還是保護主義的選擇。

金凡中直言，令人遺憾的是，蔡英文在解除美國豬肉禁令決定時，華盛頓並未果斷採取行動；不過，如果重新實施禁令，將會使美國關閉大門。

▼美國華府智庫傳統基金會的「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim）。（圖／dailysignal.com）

