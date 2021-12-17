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女大生產3孩一句「跟狗生的」富豪堅信是自己種！花近9千萬包養GG

▲▼劉男7年被騙近2000萬人民幣。（圖／翻攝自現代快報）

▲劉男7年被騙近2000萬人民幣。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名已婚劉姓富豪結識一名女大生陳麗，隨後色迷心竅包養她，交往7年來花錢近2000萬（約新台幣8737萬元）在對方身上，期間女方生下了3個孩子。雖然劉姓富豪曾懷疑自己並不是孩子爸，但陳麗一句「跟狗生的」氣話，反而讓劉男深信不疑。最後，這3個孩子，果然都是小王的種。

據《現代快報》報導，今年4月，上海嘉定警方接到一名劉姓男子報警，聲稱找不到6歲的女兒，還被孩子的媽騙了近2000萬人民幣（約新台幣8737萬元），現在與孩子母親已經聯繫不上了。

劉男今年52歲，上海人，結婚已經20多年了，7年前與一名21歲的陳麗相遇。儘管兩人年齡差距很大，而劉男也有家庭，但兩人一直保持著情人關係，甚至在這7年里陳麗還給他生了3個孩子。本來劉男不想要孩子，在陳麗懷上第一個孩子時，就提出給她錢把孩子打掉，但陳麗卻堅持要把孩子生下來，甚至為此放棄了在上海的學業，回老家生孩子。

劉男曾經也懷疑孩子不是自己親生的，提出做親子鑑定，但陳麗當場氣回「我跟狗生的」，反而讓劉男相信真是自己的種。為了讓陳麗好好把孩子養大，劉男該給的生活費也不吝嗇，還給陳麗在老家買了一套房子。

▲▼劉男7年被騙近2000萬人民幣。（圖／翻攝自現代快報）

▲小三7年生下3個孩子。（圖／翻攝自現代快報）

2013年月，陳麗在老家產下第一個孩子，是個女孩，緊接著2016年8月，陳麗來上海看劉男回去後又生了個女兒，她還堅持說一定要生個兒子。在2017年10月，陳麗終於誕下男嬰。

7年間，陳麗先後生了3個孩子，都說是劉男的，還以撫育孩子為由，向劉男提出經濟上的各種要求，首先是要經濟獨立要了100萬（人民幣，下同）開美容院，接著又向他要了100萬買豪車。

1個月後，陳麗說美容院倒閉了，因營業執照被合夥人抵押到了賭場輸了錢，後來又問劉男要了300萬開了賓館，幾個月後又倒閉了⋯⋯。緊接著大女兒到了上學的年紀，陳麗又以這個為藉口要100萬買學區房，看在孩子的份上劉男都答應了。7年間，做金融行業的劉男看在孩子的份上，一共給陳麗轉了近2000萬，每年要花費近300萬。

直到有一天，劉男妻子發現了丈夫總是給一個女人轉錢。一問之下，劉男全部或盤托出。妻子問他孩子是不是親生的，劉男只回「不知道」。

▲▼劉男7年被騙近2000萬人民幣。（圖／翻攝自現代快報）

▲陳麗被逮捕。（圖／翻攝自現代快報）

於是，妻子提出給孩子做親子鑑定，劉男給陳麗打電話，當時她堅稱孩子是劉男的，但第二天，陳麗就消失了。劉男趕到陳麗老家，按照以前給的地址找過去，結果發現地址根本不存在。最後他報了警，就在這時，陳麗主動來投案了。

經調查發現，陳麗已婚，但她一開始認為孩子是劉男的，由於前後說法矛盾，警方認為陳麗存在詐騙嫌疑，對她採取強制措施。警方調查後發現，陳麗早在2016年5月就跟一個同鄉男子結婚了。陳麗說，跟這個男的結婚，就是為了給小孩讀書上戶籍，但劉男對陳麗已婚的事完全不知情。

陳麗還供述說，劉男和她爸爸年紀差不多大，她頂多就是把他當親人，不可能當男朋友。那近2千萬的錢又花在哪裡？原來，這些年陳麗根本沒有開過美容院和賓館，她以各種理由騙得的錢款，用來買了4套房和2輛豪車。案發前，她在老家住著一套別墅，家裡還有保姆照顧她和3個孩子，所有的生活開銷都是劉男給的。

而3個孩子，其實也根本跟劉男沒有任何關係，親生父親都是陳麗丈夫。不過，陳麗稱，因為二人感情不好，已經在辦理離婚，自己已將孩子的撫養權和所有財產都給了前夫，她凈身出戶。

蹊蹺的是，劉男報警前一天，他們才離的婚，離婚後陳麗向前夫坦白了劉男的事情。目前，嘉定警方以涉嫌詐騙罪，將陳麗依法刑事拘留，而她詐騙所得的房產和車輛，雖然已經全部轉移給前夫，但因為是離婚前詐騙所得都已被法院凍結。

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