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小學生穿「一間房」上學升旗！網細看行頭驚呆：這碰不得

上海這位小學生的奢華穿搭，掀起大陸網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

▲上海這位小學生的奢華穿搭，掀起大陸網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

網路上過去常常流傳一句「貧窮限制了我的想像力」，說明了人與人之間對於價值觀的差異，而在少子化的趨勢下，以下這個案例，恐怕會更顛覆一般人的想像力。日前大陸上海有一所小學，出現了一名全身名牌，粗略計算一下價值，等於是把「一間套房」穿上身的小學生，豪邁的穿著一身名牌華服，與同學站在操場上升旗。粗估一下這位同學全身上下的行頭，價值最少超過500萬台幣，非常驚人。

日前上海有一所小學的升旗朝會上，有一名小學生的名牌穿搭，被人偷拍下來放上網討論。從照片觀察，這位小學生，上半身穿法國名牌「LV」的羽絨衣，光是一件就要價38萬人民幣（約新台幣162萬元）；腳下所穿的NIKE鞋子，更是全球限量款，一雙可是要高達81萬人民幣（約新台幣352萬元）；而看似平凡的運動褲，看了一下牌子也要4千人民幣，（約新台幣1萬7千多元）。稍微粗算一下這位同學身上的行頭，居然破了新台幣5百萬，等於是穿了一間小套房在身上行走。

由於這位小學生的「日常穿搭」實在太「價值不菲」，被大陸網友狂酸「這我賠不起」；還有人好奇，小學生們常常在學校都會聚在一起嘻鬧，「不小心踩到、弄髒怎麼辦？」、「務必要提醒孩子，不要靠近他」。不過也有人認為，會穿這身行頭上學的孩子，念的學校想必也不會是一般便宜的小學，同學們應該見怪不怪，一般人也不需要如此大驚小怪的酸這位小學生了。

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