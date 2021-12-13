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癡心夫趴引擎蓋遭時速百公里蛇行、甩車　遭摔下車而死

▲▼車禍示意圖。（圖／達志示意圖）

▲男子趴上引擎蓋，遭高速甩車摔車而死。此為示意圖。（圖／達志示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

謝姓男子與妻感情生變，妻子2019年間離家找上潘姓男友。謝男約妻子見面，不料潘男竟叫開車的蔡姓友人加速，謝男為追回妻子竟跳上引擎蓋，抓住車窗樑柱苦撐。蔡男為擺脫謝男，竟以時速超過100公里蛇行、甩車；謝男苦撐10.9公里後遭摔下車，顱內出血後不治。一二審均將潘、蔡重判13年與13年2月。蔡男上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

本案發生於2019年2月農曆過年期間。判決指出，感情生變的謝男與張姓妻子，相約在桃園觀音區見面。晚間11點多，謝男由友人開車搭載前來赴約，另外妻子則由潘男陪同，由潘男友人蔡男開車搭載前來。雙方見面後，謝男看到妻子在對方車內，隨即下車走到對方車頭，要求妻子下車回家過年。

不料車上3人全不理會，潘男更叫蔡男加速離開。謝男眼見妻子就要被別人載走，隨即趴上蔡男車輛引擎蓋，雙手抓住車窗樑柱。蔡男為甩掉謝男，不斷加速、急煞車、高速轉彎、甩車，謝男險象環生。眼見蔡男時速破百公里，妻子擔心謝男安危，不斷大叫「那是我老公！快停車！」但蔡男不理會，繼續危險駕駛。蔡男車輛由觀音區開進大園區內，謝男苦撐10.9公里後體力不支，遭甩下車。送醫急救後，因外傷性顱內出血併中樞神經衰竭，不治身亡。檢方對駕車的蔡男與吆喝離開的潘男，依照「殺人罪」嫌提起公訴。

法院審理時，2人均否認有殺人犯意。蔡男辯稱，謝男跳上車時，他手無寸鐵覺得害怕，想要逃跑，所以應該構成正當防衛，再加上後方有3輛車緊追在後，擔心停車後會遭到不測，所以持續加速；另外潘男則辯稱，害怕遭謝男修理，不想出事、不想連累蔡男與女友，所以叫蔡男把車開走。

一二審法院均認定，本案起因乃因謝男先趴上引擎蓋的妨害自由行為，造成蔡、潘2人為免遭不測所做的反擊行為，蔡、潘2人所為屬「正當防衛」；但最後卻高速蛇行、甩車，造成謝男死亡結果，2人所為屬「防衛過當」，依法減刑。最後均將蔡男判刑13年2月、潘男判刑13年。全案僅蔡男提出上訴，最高法院審理後，13日駁回上訴定讞。

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