▲新北首創師傅犬訓練制度，老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

認養民眾到動物之家挑選到喜歡犬隻時，常會詢問「如果狗狗不親人、不聽話、牽不動怎麼辦」，新北市政府動保處獸醫謝弘斌很有自信地跟民眾說，動物之家利用掛鉤訓練及師傅犬的雙向教學，讓犬隻建立像人類社會師徒制度，自2019年迄今，期間通過訓練犬隻數量已達數百隻以上，增加民眾認養犬隻意願，多年來的平均認養率都在90%以上，成效十分良好。

新北市動保處三芝動物之家已實施犬隻掛鉤訓練七年，在庭院或花園裡掛鉤，讓收容犬熟悉被牽繩狀態，也了解自已的領域範圍。動物之家動保員實施師傅犬的傳承制度，利用資深的師傅犬來教導剛入所的犬隻，更能快速教化犬隻服從性，這個方式能讓新進犬隻與人親近社會化，了解自己在群體中的位階，同時學習到基本口令和親人行為，訓練後成效出奇的好。志工周淑玲小姐說，他每次看到狗師傅教菜鳥的樣子，都覺得好可愛，家裡如有空間真想多認養幾隻回去。

▲犬隻群體掛鉤訓練。

動保處一直努力拉近民眾與收容犬貓距離，三芝動物之家首創利用犬隻群體社會常見的位階及師徒制度，協助流浪犬社會化再進入民眾家庭生活，經掛鉤訓練及嚴格挑選，短期內能使收容犬轉型為護衛犬、工廠犬及果園犬，並讓有意願認養的民眾，可直接將犬隻帶回家，是建立人與動物合諧共處空間重要措施。

動保處表示，為提升與寵物彼此間的感情與默契，飼主有空閒時應多與犬隻互動陪伴，經常牽牠散步，增進飼主與寵物間默契並培養感情，這些方式對犬隻的社會化有很大的幫助。新北市動物保護自治條例即將於明年實施，民眾牽引犬隻外出散步時，如果要攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以管控寵物行動。

【更多新聞】

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿 避雷器瞬間爆炸

快訊／瑞芳台二線機車與小貨車對撞 騎士送醫搶救不治

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課



癡情女遭詐騙3萬買點數討不回 無恥渣男反譏「當做一個教訓」