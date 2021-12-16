　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北首創師傅犬訓練制度　老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化

▲新北首創師傅犬訓練制度 老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化。（圖／新北市動保處提供）

▲新北首創師傅犬訓練制度，老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

認養民眾到動物之家挑選到喜歡犬隻時，常會詢問「如果狗狗不親人、不聽話、牽不動怎麼辦」，新北市政府動保處獸醫謝弘斌很有自信地跟民眾說，動物之家利用掛鉤訓練及師傅犬的雙向教學，讓犬隻建立像人類社會師徒制度，自2019年迄今，期間通過訓練犬隻數量已達數百隻以上，增加民眾認養犬隻意願，多年來的平均認養率都在90%以上，成效十分良好。

新北市動保處三芝動物之家已實施犬隻掛鉤訓練七年，在庭院或花園裡掛鉤，讓收容犬熟悉被牽繩狀態，也了解自已的領域範圍。動物之家動保員實施師傅犬的傳承制度，利用資深的師傅犬來教導剛入所的犬隻，更能快速教化犬隻服從性，這個方式能讓新進犬隻與人親近社會化，了解自己在群體中的位階，同時學習到基本口令和親人行為，訓練後成效出奇的好。志工周淑玲小姐說，他每次看到狗師傅教菜鳥的樣子，都覺得好可愛，家裡如有空間真想多認養幾隻回去。

▲新北首創師傅犬訓練制度 老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化。（圖／新北市動保處提供）

▲犬隻群體掛鉤訓練。

動保處一直努力拉近民眾與收容犬貓距離，三芝動物之家首創利用犬隻群體社會常見的位階及師徒制度，協助流浪犬社會化再進入民眾家庭生活，經掛鉤訓練及嚴格挑選，短期內能使收容犬轉型為護衛犬、工廠犬及果園犬，並讓有意願認養的民眾，可直接將犬隻帶回家，是建立人與動物合諧共處空間重要措施。

動保處表示，為提升與寵物彼此間的感情與默契，飼主有空閒時應多與犬隻互動陪伴，經常牽牠散步，增進飼主與寵物間默契並培養感情，這些方式對犬隻的社會化有很大的幫助。新北市動物保護自治條例即將於明年實施，民眾牽引犬隻外出散步時，如果要攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以管控寵物行動。

【更多新聞】

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿　避雷器瞬間爆炸

快訊／瑞芳台二線機車與小貨車對撞　騎士送醫搶救不治

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

癡情女遭詐騙3萬買點數討不回　無恥渣男反譏「當做一個教訓」

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
超狂80元便當！5星級「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址
麟洋配復仇成功！三局擊敗世界第18大馬組合　闖進世錦賽8強
濕凍大降溫恐冷氣團探12°C！雷伊「又大又強雨彈」罕見全台開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北首創師傅犬訓練制度　老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化

新北農會超市拚經濟振興夯　年終摸彩拿好康抽大獎

台南市議會加開臨會審預算　卻苦等不到民進黨藍軍怒批應道歉！

全力催票！ 台南國民黨市議員同步站路口街講宣傳「四個同意」

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外多2倍創新高

台南鬧區車隊掃街　朱立倫高喊公投4個都同意

秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

台東釋迦出國秀實力！日本伊賀市首度嚐鮮　釋迦冰淇淋口感棒

天候差怕離島船不開　澎湖「公投選票」提早一天送達

龜山交通更便捷！　桃園「三箭齊發」強化聯外公車服務

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

瞎趴歌仔戲演員助跑起飛超帥！　後台工作人員咬牙出力「緊拉繩」

新北首創師傅犬訓練制度　老兵教菜鳥快速訓練收容犬隻社會化

新北農會超市拚經濟振興夯　年終摸彩拿好康抽大獎

台南市議會加開臨會審預算　卻苦等不到民進黨藍軍怒批應道歉！

全力催票！ 台南國民黨市議員同步站路口街講宣傳「四個同意」

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外多2倍創新高

台南鬧區車隊掃街　朱立倫高喊公投4個都同意

秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

台東釋迦出國秀實力！日本伊賀市首度嚐鮮　釋迦冰淇淋口感棒

天候差怕離島船不開　澎湖「公投選票」提早一天送達

龜山交通更便捷！　桃園「三箭齊發」強化聯外公車服務

貴婦競標鄭人碩做愛心！20萬成交　狂粉私訊「只要你來」大方送房

舉重世錦賽　87公斤量級田佳欣總和220公斤作收

38歲T1職籃不老射手　蔡耀勛拚獵鷹隊史首勝

公投「4個同意」理由一次看　國民黨列綠營10大賤招

通膨來了》鍾文榮／漲聲響起來　消費需求降下來

黃惠萱／看懂「嚴重婆媳問題」四大徵兆　改變過度依賴的父母

許瑋甯結婚..周興哲祝福「幸福一輩子」　私下感情好也不知情喊「該約吃飯了」

地方熱門新聞

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

朱明宏感恩惜福做公益

46死高雄城中城拆了！120天夷平

加碼600元幸福卡　員林市民轟：得先花錢拍大頭照

點亮八卦山夜空　「月影燈季」璀璨登場

高雄現虐狗變態人！他用強光照柴犬眼睛

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

草屯南投下午臭到深夜爆民怨

「野餐屏東」搭配桌曆今起免費索取

走不出喪母情緒　男騎機車訪友失神自摔

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台南公寓火警勇消搶救4大1嬰孩出險

台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員「6都第2貴」

南消七大隊辦理戰術戰技整合測驗

更多熱門

相關新聞

新北農會超市振興夯　年終摸彩拿大獎

新北農會超市振興夯　年終摸彩拿大獎

北區各農會舉辦「『年終拚經濟』聯合摸彩活動」，只要於12月20日前至指定農會超市，消費滿額即可參加摸彩活動，農業局表示，新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山（含萬里分店）等7家農會超市為推廣本市農產並回饋市民朋友，單筆滿350元即可獲得摸彩券1張，若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額則再加贈摸彩券1張。

求救音檔曝！公車急剎婦人跌倒昏迷　小六女冷靜報案

求救音檔曝！公車急剎婦人跌倒昏迷　小六女冷靜報案

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空

靈鷲山虎年春聯　「佛至心田壽福綿綿」

靈鷲山虎年春聯　「佛至心田壽福綿綿」

即／瑞芳台二線機車廂型車對撞　騎士送醫不治

即／瑞芳台二線機車廂型車對撞　騎士送醫不治

關鍵字：

新北動保訓練犬

讀者迴響

熱門新聞

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面