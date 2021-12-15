▲靈鷲山2022壬寅虎年春聯，心道法師親題「佛至心田壽福綿綿」。（圖由靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022壬寅虎年春聯，靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，勉勵四眾弟子在新的一年從心開始，培養有覺察的智慧，對地球生起廣大慈悲；即日起，可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

心道法師指出，「佛」有類似虎的音，佛就是覺，讓「覺」入心，也就是讓清淨光明進入心田的記憶體「八識田」，讓內在覺醒，就會發出慈悲心，進入「八識田」，把生命種種好的記憶儲存起來，心自然就會變成「淨土」。「壽」是生命服務生命，幫助各種生命健康；「福」是做許多服務奉獻的事，人家回饋給我們的。

▲靈鷲山印製虎年春聯，傳遞滿滿的祝福與感恩。

心道法師表示，八萬四千法門，無量無邊的方法、門道，都是在幫助改變不好的習氣，「佛至心田，壽福綿綿」，虎年春聯底圖印有「五輪塔」圖像，代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素，輪就是輪圓俱足的意思；五輪表示如來的功德是圓滿無缺的，而五大也就是法界的本質。還有淡淡的蓮花圖像襯底，象徵多元共生、和諧共處的「華嚴世界」。

此外，靈鷲山基於環保愛地球、護樹、及民眾愈來愈依賴數位科技等因素，自2021年起停止印製紙本桌曆，2022年仍將在官網推出數位桌曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，搭配可愛的小沙彌及12隻不同的習氣虎插畫，用佛法智慧陪伴一整年，可自行下載列印，療癒又實用。

▲靈鷲山2022年春聯墨寶題字為「佛至心田，壽福綿綿」。

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