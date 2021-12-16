▲新北農會超市拚經濟振興夯，年終摸彩拿好康抽大獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北區各農會舉辦「『年終拚經濟』聯合摸彩活動」，只要於12月20日前至指定農會超市，消費滿額即可參加摸彩活動，農業局表示，新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山（含萬里分店）等7家農會超市為推廣本市農產並回饋市民朋友，單筆滿350元即可獲得摸彩券1張（滿700元獲得2張，以此類推），若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額則再加贈摸彩券1張（即消費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推）。

農業局表示，只要於12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置之彩券箱即可參加抽獎，活動將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場現場開獎，並且同步於臉書粉絲專頁提供直播開獎服務。本次活動各農會特別準備豪華獎品，特獎為光陽GP125機車5部（市價約5萬5000元）、頭獎為三洋43吋液晶電視10臺（市價約1萬元）。

▲農會超市內販售各類農特產品。

此外，還有超過1000名農會超市購物金獎項，獎品總價值超過新臺幣60萬元！來不及參與摸彩活動的朋友也別灰心，淡水區農會特別為大家準備「現場獎」，凡開獎當日8點30分至10點30分期間，至淡水區農會超市消費滿250元，即可獲得現場獎抽獎券1張（消費滿500元獲得2張），以此類推，使用五倍券及農遊券同樣享有加贈摸彩券優惠，大獎將提供5000元淡水區農會超市購物禮券。

另外，淡水區農會超市更推出12月25日當日限定優惠商品套組，12月23日至12月29日至淡水區農會超市農民直銷站單筆消費滿500元，還贈送特產滬尾南瓜起士紅藜餅乾1份，歡迎市民朋友樓頂揪樓下，一起踴躍參加！

淡水區農會總幹事高忠表示，農會站在農業產銷的第一線，不僅要協助農友生產銷售，也肩負農產推廣任務，因此北區各農會超市共同規劃本次抽獎活動，希望帶動年終農產買氣，增加農友收入，並以獎品回饋民眾，而農會超市所有商品除經過嚴格品質管控，定價更是以服務民眾為優先，大家可以安心選購、放心享用。

農業局長李玟表示，農會與市府及農業局之間保持良好信賴與合作關係，農會除了積極辦理農業推廣工作，也配合農業局「美味農業得來速」政策辦理團購及線上商城，為農友打開銷售通路，並推廣農業局「吃在地、食當季」理念，農業局邀請各位歲末一起到農會超市購買新鮮、拿大獎！

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