求救音檔曝！公車急剎婦「跌倒昏迷」全車嚇傻　小六女童冷靜報案

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區竹林路15日發生一起意外！一輛241路公車因緊急剎車，導致車上一名60多歲婦人跌倒，後腦杓當場重擊地面陷入昏迷。由於事發突然，車上所有人都被嚇壞，這時一名年僅小六的女童挺身而出，冷靜撥打119求救，讓婦人得以及時送醫治療。事後女童的報案音檔也隨之曝光，其冷靜沉著的反應也獲得不少人讚賞。

▲公車急剎婦人撞到頭昏迷，小六女童冷靜報案。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

臉書社團「我是永和人」一名網友PO出一段文章說道，15日下午4時20分搭乘241公車行經竹林路，當時她坐在最後一排，司機突然緊急剎車，接著聽到「砰」一聲，就看到一個人倒在走道上，由於車上幾乎全是老人，第一時間大家手忙腳亂叫司機靠邊停、叫救護車，「這才知道是一個約莫60歲的婦人，沒抓緊把手，在剎車時後腦杓重擊在地立刻昏倒。」

事發後，駕駛立刻將車停靠路邊，並前往關心婦人，但當時不少人被嚇得不知所措，這時女童隨即挺身而出，拿起手機撥打119，模樣十分冷靜，而事後她的求救音檔也隨之曝光。

音檔中，女童冷靜的向救護人員回報現場狀況，且思緒相當清晰，能夠清楚說出事發地點，以及車上及婦人的狀況，讓救護人員得以迅速了解情況，而女童冷靜沉著的模樣也獲得不少人讚賞。

這篇文章一出，大批網友紛紛留言大讚女童反應機警，「很棒的孩子」、「希望大家平安無事，小妹妹好棒」、「沉穩應對的孩子」、「好感動」、「這個妹妹思緒很清晰，做事也很鎮定，值得鼓勵嘉獎，我這個年紀碰到可能只會OS怎麼辦」。