　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

求救音檔曝！公車急剎婦「跌倒昏迷」全車嚇傻　小六女童冷靜報案

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區竹林路15日發生一起意外！一輛241路公車因緊急剎車，導致車上一名60多歲婦人跌倒，後腦杓當場重擊地面陷入昏迷。由於事發突然，車上所有人都被嚇壞，這時一名年僅小六的女童挺身而出，冷靜撥打119求救，讓婦人得以及時送醫治療。事後女童的報案音檔也隨之曝光，其冷靜沉著的反應也獲得不少人讚賞。

▲▼公車急剎婦人撞到頭昏迷，全車都慌了！小六女童報案。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲公車急剎婦人撞到頭昏迷，小六女童冷靜報案。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

臉書社團「我是永和人」一名網友PO出一段文章說道，15日下午4時20分搭乘241公車行經竹林路，當時她坐在最後一排，司機突然緊急剎車，接著聽到「砰」一聲，就看到一個人倒在走道上，由於車上幾乎全是老人，第一時間大家手忙腳亂叫司機靠邊停、叫救護車，「這才知道是一個約莫60歲的婦人，沒抓緊把手，在剎車時後腦杓重擊在地立刻昏倒。」

事發後，駕駛立刻將車停靠路邊，並前往關心婦人，但當時不少人被嚇得不知所措，這時女童隨即挺身而出，拿起手機撥打119，模樣十分冷靜，而事後她的求救音檔也隨之曝光。

音檔中，女童冷靜的向救護人員回報現場狀況，且思緒相當清晰，能夠清楚說出事發地點，以及車上及婦人的狀況，讓救護人員得以迅速了解情況，而女童冷靜沉著的模樣也獲得不少人讚賞。

這篇文章一出，大批網友紛紛留言大讚女童反應機警，「很棒的孩子」、「希望大家平安無事，小妹妹好棒」、「沉穩應對的孩子」、「好感動」、「這個妹妹思緒很清晰，做事也很鎮定，值得鼓勵嘉獎，我這個年紀碰到可能只會OS怎麼辦」。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
快訊／桃園某防疫旅館8確診　「完整時間軸」曝光
公車婦昏迷　小六女童「求救音檔」曝光！
疫情拉警報！　陳時中：第三劑間隔「傾向縮短」
快訊／桃園某防疫旅館8確診　鄭文燦「不排除空調傳染」
王力宏爆劈腿BY2妹「親密照」曝光！　公司回應了
快訊／桃園某防疫旅館8確診！擴大採檢374人　4人聯繫不上
北市某防疫旅館男染疫　曾赴美表演！19名團員、同層旅客PCR
陳佩琪「morning eating」遭笑英文差　醫師曝真相
國民黨4大公投輸定？　他看民調結果：後天沒一個能過
《玩很大》加入5個新主持！　大咖男神現身
引爆現場曝光！神秘男奔工地丟爆裂物：出事不負責
空軍指F-16撞山是個人因素！　飛官父悲痛喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太平回收場大火塑膠惡臭彌漫8小時　違反空污法罰10萬

求救音檔曝！公車急剎婦「跌倒昏迷」全車嚇傻　小六女童冷靜報案

台鐵衝突！男客擅開氣窗「我不舒服」　驚動路警害延誤6分鐘

倒數5秒引爆現場曝光！神秘男奔工地丟爆裂物：出事我不負責

快訊／南機場夜市附近工地怪手被放爆裂物　「拆彈小組」封鎖現場

空軍指F-16撞山是個人因素！吳彥霆父悲：推給連屍體都找不到的人

無聊惡賊！偷藥品還在地面留「幹XX」　被逮瞎掰感冒心情不好

火爆男被誤會偷竊超怒！　朝她開槍貫穿胸部無辜友人也中槍

台中雙節公車漏油害騎士滑倒受傷　司機不知情沿路開：底盤過低

獨／高雄男當街遭圍毆！4男帶2短裙妹開打　民眾嚇壞：還有刀

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

太平回收場大火塑膠惡臭彌漫8小時　違反空污法罰10萬

求救音檔曝！公車急剎婦「跌倒昏迷」全車嚇傻　小六女童冷靜報案

台鐵衝突！男客擅開氣窗「我不舒服」　驚動路警害延誤6分鐘

倒數5秒引爆現場曝光！神秘男奔工地丟爆裂物：出事我不負責

快訊／南機場夜市附近工地怪手被放爆裂物　「拆彈小組」封鎖現場

空軍指F-16撞山是個人因素！吳彥霆父悲：推給連屍體都找不到的人

無聊惡賊！偷藥品還在地面留「幹XX」　被逮瞎掰感冒心情不好

火爆男被誤會偷竊超怒！　朝她開槍貫穿胸部無辜友人也中槍

台中雙節公車漏油害騎士滑倒受傷　司機不知情沿路開：底盤過低

獨／高雄男當街遭圍毆！4男帶2短裙妹開打　民眾嚇壞：還有刀

揪同事喝爆！超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

女喝到斷片醉倒便利商店旁　遭2男撿屍「後座瘋狂性侵」15分鐘

桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦公布「完整時間軸」

高鐵整潔100分「坐過就回不去」　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

蕾菈驚曝「動全麻手術」喉嚨壞了！激帥現身尾牙：沒人發現我身上的秘密

44歲男年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍：我們不要再連繫

珍珠落在迪麗熱巴事業線上吸睛　氣場全開升級當珠寶全球代言人

像被鳥類襲擊般討厭　搬運變色龍「別從上方猛抓」…請伸手當樹枝

太平回收場大火塑膠惡臭彌漫8小時　違反空污法罰10萬

股匯脫鉤！新台幣收盤貶值 1.3分　收在27.817元

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

F-16撞山軍方拒國賠　推「個人因素」遭打臉

飛官吳彥霆撞山殉職！空軍司令部一審判賠466萬

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

一家4口擠5坪房　國中少女許願有張床

連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上

體育局股長登中央尖山失聯5天　家屬求助跑山獸

女山友爬玉山疑地面結霜失足　墜50米亡

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

美國學校遭威脅開槍　刑警持衝鋒槍竟未穿防彈背心

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

警大教授洩國考題　47消防員拔官重考

更多熱門

相關新聞

台鐵旅客擅開氣窗　驚動路警害延誤6分鐘

台鐵旅客擅開氣窗　驚動路警害延誤6分鐘

網路連日瘋傳1段影片，影片中顯示台鐵列車上發生列車長與旅客口角糾紛，列車長以無線電通報新營站鐵路警察上車查處，鐵路警察局高雄分局指出，經查108次自強號列車長與旅客因開車窗問題，雙方發生口角糾紛，列車長要解除運送契約請旅客下車，在警方協調下，施客下車改搭他車而解決紛爭，過程並無不法。

獨／高雄男當街遭圍毆　4男帶2短裙妹開打

獨／高雄男當街遭圍毆　4男帶2短裙妹開打

邊騎車邊抽煙吸警關注害薪水都沒了

邊騎車邊抽煙吸警關注害薪水都沒了

桃園體育局股長獨攀中央尖山失聯　花蓮黑鷹出勤

桃園體育局股長獨攀中央尖山失聯　花蓮黑鷹出勤

山西盜採煤礦透水意外致22人受困 簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

山西盜採煤礦透水意外致22人受困 簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

關鍵字：

新北永和意外緊急剎車跌倒昏迷小六女童119求救 影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

王力宏認離婚近照曝光！臉圓一圈敬業擺笑容

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面