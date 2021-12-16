台南市議會加開臨會審預算　卻苦等不到民進黨藍軍怒批應道歉！

▲國民黨台南市議會黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝，抨擊民進黨罔顧市民對政黨的託付，該跟台南市民道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府預算還有三分之二尚未審理，議會從13日起特召開10天臨時會，結果不見民進黨團人影，國民黨團16日怒轟執政民進黨當家鬧事、大刪5千多萬預算、無心審理預算，定期大會難堪閉幕，堅持開臨時會卻等不到人，國民黨團聯手無黨清點人數，抗議民進黨為宣傳公投不審預算，罔顧人民請託應向市民道歉。

書記長李中岑指出，16日審理衛生局預算，在場10多位都是國民黨跟無黨議員，民進黨議員只有少數，再往前推，從臨時會開議那天起，上9時30分是法定開議時間，但每天準時開會的都是無黨穎艾達利、林易瑩和國民黨蔡育輝、林燕祝等人，每天要拖到10時半以後才能開會，既然民進黨無心審理預算，還要堅持召開臨時會，民進黨團該跟全體市民道歉。

國民黨團副書記長蔡育輝不滿表示，定期大會剛剛因為民進黨議員缺席難堪落幕，這屆大會中執政的民進黨團，不但不支持台南市政府政務推動，還刪除5千多萬元預算，當家鬧事的不是國民黨議員，他本人每天遠從新營趕來台南安平區開會，相較每天姍姍來遲無心開會的民進黨議員，請市民來評理誰該道歉？

蔡育輝進一步說，台南市府2022年預算高達1006億，定期大會只審三分之一局處預算，臨時會完成農業局、經發局、衛生局的預算，還剩環保局、文化局、教育局、美術館，秘書處人事處、政風處、研考會、法制處、原住民和客家事務委員會、民政局、社會局、勞工局、教育局、主計處、37個區公所、戶政事務所、公益彩券盈餘基金、勞動安全基金、身心障礙者就業基金、體育處、體育發展基金、南瀛教育科學基金、孔廟文化基金，文化基金會文化基金，文化建設發展基金，文資處，環保基金等，有這麼多預算未審理，民進黨議員理應出席開會顧預算，怎會每天姍姍來遲無心審理預算呢？國民黨團堅持民進黨罔顧市民對政黨的託付，該跟台南市民道歉！