「台灣是值得全世界信賴的國家」　林飛帆：1218公投不只是投票

▲林飛帆。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數2天，民進黨副秘書長林飛帆16日透過臉書表示，希望向國際社會傳達「台灣是值得全世界信賴的國家」，對他來說，這不只是一場投票，而是台灣人要一起決定，要將台灣帶往什麼方向。

林飛帆表示，希望12月18日向國際社會傳達一個訊息：台灣是一個值得全世界信賴的國家，我們一起大步的往前走。他也希望，這個決定，是經過台灣人共同的思考，而做出的負責任的決定，無論是對我們自己，還是對這個國家。

林飛帆說，這段時間，他去了很多地方，參與大大小小的說明會、座談會、客廳會、街講和掃市場宣傳，看到許多朋友從對這些公投議題的陌生，到逐漸熟悉；從覺得與自己無關，到感覺自己身負重任。這都是台灣民主，在這麼短暫的歷程中，很難能可貴的過程，「對我來說，這不只是一場投票，而是我們要一起決定將台灣帶往什麼方向。」

林飛帆表示，他無法預測這場公投的結果，但想把握最後的機會，再跟大家說一次：這場公投是攸關台灣未來，非常重要的路線抉擇，「它將決定我們選擇怎樣的對外關係與經貿路線、能源轉型藍圖、以及民主制度的走向。我們已經走了很遠，希望大家能一起讓台灣繼續大步的往前走！」