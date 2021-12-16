佛心80元便當驚見雙主菜！5星級「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址

▲有網友分享超誇張80元便當照，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

近期物價飆漲，尤其民生食品業的漲幅不小，更是讓民眾的荷包深深有感，不過近日有網友就在臉書分享超誇張的便當照，只見每個餐盒內除了都是雙主菜外，配菜甚至還出現九孔鮑魚、蒸蛋鮭魚卵、炒干貝等高級食材，價錢更是只要80元，讓原PO直呼「每天來的便當真的很像開獎一樣」，引發熱議。

一名網友今（16日）在臉書社團「爆廢公社公開版」分享便當照表示，這間餐廳公司已經訂了2個月了，每天來的便當真的很像開獎一樣，午餐時間一到同事們都會一窩蜂跑去看便當菜色，整個公司彷彿成了百貨公司週年慶，「人生活到快40歲了，還頭一次吃到雙主餐80元，給你『雞腿+日式鰻魚醬燒』，就算去7-11、 全家買微波便當也沒看過那麼便宜的。」

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原PO透露，便當的配菜不是白蝦，不然就鮮蚵豆腐，要嘛就九孔鮑魚，「更絕的是，便當吃那麼久第一次吃到蒸蛋鮭魚卵或蒸蛋蝦卵，真的像老闆當初說的，便當是給工人學生吃的，吃的飽還要吃的營養，還好公司老板將餐費提升80元 每天期待的無菜單料理便當，主餐就很屌了，配菜更是絕了。」

原PO感嘆，便當裡要出現海鮮配菜真得相當少見，更何況才80元，真的平民價，知道基層百姓的辛苦錢難賺，「真不知道老闆賺什麼。」文章一出，許多網友也紛紛看傻，「很佛心耶！快來桃園開分店」、「不合理！物價都漲了！請告訴大家店家，不然就是自家菜」、「80元應該老闆有認識廠商吧！」、「求地址」、「這種店需要大家用新臺幣教訓」。

不過也有網友指出，「這完全是沒行情的事，有本事地址PO出來，做生意人將本求利可以少賺不可能賠錢」、「冷凍調理食品居多，炸的部分看的出來」、「這賣像我不行…很多都是調理食品」、「這樣打臉其他漲價的店家好嗎？」、「不太可能，光白蝦之類就不太可能，除非賠本賣」、「感覺不太合理，便當都沒被包過的痕跡」。

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