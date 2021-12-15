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7年增13萬噸垃圾量　桃園元旦起試辦「廚餘全回收」

▲桃園2022元旦起試辦「廚餘全回收」。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦宣布，桃園2022元旦起試辦「廚餘全回收」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園人口持續成長已達227萬人，垃圾量也從升格前的39萬噸持續增加，預估今（2021）年將達52萬噸。市長鄭文燦15日於市政會議，聽取環保局「廚餘多元處理方案專案報告」表示，經分析發現廚餘約佔垃圾總量10%至20%。為減少垃圾量，市府研擬短、中期方案，明（2022）年元旦起至3月底，試辦為期3個月「廚餘全回收」。▲桃園2022元旦起試辦「廚餘全回收」。（圖／市府提供）

▲▼環保局「廚餘多元處理方案專案報告」。（圖／市府提供）▲桃園2022元旦起試辦「廚餘全回收」。（圖／市府提供）

鄭市長表示，市府日前也先在八德區試辦「廚餘全回收」示範成果顯著，廚餘回收量提升11%，預計明年1月1日至3月31日，為期3個月進行全市家戶宣導，試辦「廚餘全回收」，明年4月1日正式公告，期盼提升廚餘回收量，以快速發酵、生質能、水資源中心等多元方案處理廚餘，同時透過區域互惠機制，與其他縣市洽談以廚餘處理換取垃圾處理的合作模式，減輕垃圾處理的壓力，並落實循環再生零廢棄。

目前，市府也與全市38處市場合作，自本月1日開始執行市場專車回收廚餘，攤商配合度都很高，每日最高可回收50噸廚餘。桃園市平均每日回收廚餘量約132噸，而目前每日廚餘處理量能為328噸，包括快速發酵（泓橋）60噸、弘智畜牧場40噸、生質能中心120噸、永豐餘33噸、先趨科35噸、北區水資源中心40噸等，廚餘再利用的量能充足；透過本市廚餘處理餘裕量能，與北部其他縣市交換垃圾處理量能，建立區域互惠機制。

「廚餘全回收」政策將不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘。「可回收廚餘」包含：葉菜類、水果類、剩食類等生、熟食物及其殘渣；「不可回收廚餘」則為蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌的部分。

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