　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

翻轉營建施工刻板形象　公私協力打造台東營建工地永續綠圍籬

▲公私協力，打造台東營建工地永續綠圍籬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲公私協力，打造台東營建工地永續綠圍籬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

營建工程綠圍籬推行多年，已成為工地友善環境的重要防制措施，但綠圍籬仍有使用週期短、價格昂貴及難以循環運用等問題，因此，台東縣環境保護局於110年度以公私協力的方式建立「綠循環」機制，打造具永續化理念的綠圍籬，讓營建工程的管制除了污染削減外，更有永續管理的創新思維。

台東縣政府表示，為提昇台東市容景觀、翻轉營建施工圍籬的刻板形象，近年來持續鼓勵營建業主或承包商能將原有鐵皮材質的施工圍籬以彩繪、帆布或設置生態綠化植栽等方式進行美化作業，除能強化視覺美觀、增加親鄰友善度外，更對企業形象賦予正面的廣告效果，其中，圍籬施作垂直綠化後，具有淨化空氣、阻隔揚塵、降低噪音等作用，可有效提升民眾居住的生活品質。

環保局指出，一般施作於圍籬上的綠化植栽，隨著建案完成或是圍籬撤除後，最終僅能以廢棄物處理，無法循環運用，且因價格昂貴、外運成本高，影響台東營建商設置綠圍籬的意願，為了有效推廣圍籬綠美化，使其兼具復育台灣原生樹種及永續循環利用的目的，今年度環保局首次透過公私協力方式與剛獲得行政院環境保護署2021年資源循環績優企業新創組最高星級的綠色冀泉社會企業共同攜手合作，打造具永續及循環經濟概念的圍籬綠美化方案，未來設置於圍籬上的吊掛式綠化植栽，於工程完工後，將以營建商的名義種植於學校單位或合作場域，持續發揮淨化空氣、調節氣候及豐富生態的效益。

環保局呼籲，未來每年將協助輔導20處營建工地完成設置綠圍籬，大約可復育6300棵原生樹種，提供約756公噸減碳量，相當於0.42座台東森林公園的減碳量，請營建業主或承包商共同響應圍籬綠美化作業，用永續的理念讓台東綠意盎然。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
上班第1天就發「年薪」！他嗨喊佛心公司　網驚呼：有陷阱
北北基「急凍12度」時間點出爐　強颱雨彈連轟5天
他約砲16歲少女「帶跳蛋+綁繩」進房　男友破門傻：只有5倍券
漲10元「客人跑光」變空城！小吃店老闆快哭了　網揪致命傷
獨／律師公會驚爆女內賊　3年A走1800萬
人妻天天催做運動：努力一下唷！　老公變軟香蕉
首次下單蝦皮店到店　他悔「寧願寄超商」：不知會這樣
3年狂開300家店！85度C「致命1原因」跌落神壇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升火場應變能力　南消四大隊進行老舊大樓消防演練

台南跨年卡司集結完畢　黃偉哲：林宥嘉、炎亞綸、周興哲等男神皆列隊

毛豬拍賣均價持續穩定　台東縣府呼籲肉商勿隨意抬高價格

台東重量級歲末歡樂派對 MATZKA舒米恩與您一起揮別2021

台南市上半年失業率六都最低　勞工局人才培育TTQS再奪金

翻轉營建施工刻板形象　公私協力打造台東營建工地永續綠圍籬

冬季尾牙將近　苗警加強防制酒後駕車

移民署與台東縣外籍配偶協會合作　四不政策協會助安心打疫苗

追到海角天涯!　屏東分署小琉球執行監理交通罰鍰案件　

高市義消被爆動員挺蔡英文公投造勢場　高市府反擊：惡意抹黑

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

提升火場應變能力　南消四大隊進行老舊大樓消防演練

台南跨年卡司集結完畢　黃偉哲：林宥嘉、炎亞綸、周興哲等男神皆列隊

毛豬拍賣均價持續穩定　台東縣府呼籲肉商勿隨意抬高價格

台東重量級歲末歡樂派對 MATZKA舒米恩與您一起揮別2021

台南市上半年失業率六都最低　勞工局人才培育TTQS再奪金

翻轉營建施工刻板形象　公私協力打造台東營建工地永續綠圍籬

冬季尾牙將近　苗警加強防制酒後駕車

移民署與台東縣外籍配偶協會合作　四不政策協會助安心打疫苗

追到海角天涯!　屏東分署小琉球執行監理交通罰鍰案件　

高市義消被爆動員挺蔡英文公投造勢場　高市府反擊：惡意抹黑

萬寶龍虎年筆威風凜凜　旁襯松樹、山岳藏美好祝福

桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦加強一措施：這東西恐成感染途徑

開放萊豬後美豬進口量暴跌逾8成　民眾黨：「不標萊劑」民眾沒信心

豪華進口車「銷量No.1」揭曉！Lexus NX狂賣7000台↑提前封王

「豪宅保全穿得像特勤隊」他笑：出事還不是報警！網曝身份超大咖

2022台灣人旅遊趨勢！願花1萬玩2天1夜　最期盼明年第二季能出國

「四個不同意」理由一次看　綠營：公投將牽動台灣經貿走向

提升火場應變能力　南消四大隊進行老舊大樓消防演練

「停電總有各種理由」　鄭麗文挺核四：核能是「綠電」有助減碳

老屋既存違建「可整修或改建？」　答案長知識了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

朱明宏感恩惜福做公益

46死高雄城中城拆了！120天夷平

加碼600元幸福卡　員林市民轟：得先花錢拍大頭照

點亮八卦山夜空　「月影燈季」璀璨登場

高雄現虐狗變態人！他用強光照柴犬眼睛

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

草屯南投下午臭到深夜爆民怨

「野餐屏東」搭配桌曆今起免費索取

走不出喪母情緒　男騎機車訪友失神自摔

南消七大隊辦理戰術戰技整合測驗

警監聯合稽查取締改裝噪音車

台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員「6都第2貴」

蘇澳漁會春節慶團圓　推限量超值「鱻宴」禮盒

桃園元旦起試辦「廚餘全回收」

更多熱門

相關新聞

移民署與外籍配偶協會合作　助安心打疫苗

移民署與外籍配偶協會合作　助安心打疫苗

為加速提升疫苗施打覆蓋率，嚴防在國際間肆虐的Omicron變異株入侵，疫苗打好打滿已是全民運動，內政部移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，採取「不收費、不通報、不查處、不管制」的柔性措施，南區事務大隊台東縣專勤隊及服務站聯手「社團法人台東縣外籍配偶協會」，共同鼓勵逾期外來人口儘速出面接種疫苗，並協助預約登記及配發統一證號，讓他們能夠安心完成施打。

重症安寧研究發光　台東馬偕獲優秀論文獎

重症安寧研究發光　台東馬偕獲優秀論文獎

用過的暖暖包別丟　還能防潮消臭

用過的暖暖包別丟　還能防潮消臭

台東3男「轆轆溫泉」溯溪　2人遭沖走

台東3男「轆轆溫泉」溯溪　2人遭沖走

知本共進晚餐後他突失聯　全身赤裸詭躺草叢

知本共進晚餐後他突失聯　全身赤裸詭躺草叢

關鍵字：

營建 圍籬 台東

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面