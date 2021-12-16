移民署與台東縣外籍配偶協會合作　四不政策協會助安心打疫苗

▲移民署台東縣專勤隊及服務站與民間團體合作，協助逾期外來人口前往台東縣政府指定接種站施打疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加速提升疫苗施打覆蓋率，嚴防在國際間肆虐的Omicron變異株入侵，疫苗打好打滿已是全民運動，內政部移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，採取「不收費、不通報、不查處、不管制」的柔性措施，南區事務大隊台東縣專勤隊及服務站聯手「社團法人台東縣外籍配偶協會」，共同鼓勵逾期外來人口儘速出面接種疫苗，並協助預約登記及配發統一證號，讓他們能夠安心完成施打。

台東縣專勤隊及服務站為擴大宣傳專案措施，連日來前往東南亞商店及餐廳等處所宣導，並拜訪最熟悉社區大小事的村里長，說明逾期外來人口絕對不會因為接種疫苗而被查處，而且不會收取任何費用，請他們趕快到台東縣各鄉鎮衛生所接種疫苗，也可以先向移民署或「社團法人台東縣外籍配偶協會」預約登記。

一起到衛生所接種疫苗的越南籍夫妻檔阿森跟阿因說，因為疫情影響而逾期滯留在台，雖然台灣的疫情很穩定，但能夠施打疫苗，自己跟在越南的家人都感到很安心，很感謝移民署跟台東縣政府的協助，原本以為沒有居留證跟健保卡就不能接種，幸好透過協會人員跟移民署反映後，很快就配發統一證號完成接種。將會跟其他同鄉說，台灣政府說施打疫苗不查處及通報，絕對不是說說而已，不僅是來真的！而且還提供很好的服務。

台東縣專勤隊隊長黃志明表示，外來人口安心接種疫苗專案實施至明年1月31日止，請失聯移工或其他逾期外來人口務必要把握機會，早一點接種疫苗，就可以早一點提升防疫保護力。台東縣服務站主任林明道也表示，未曾申請過統一證號的外來人口不用擔心，服務站可以協助處理，而且還有越南語及印尼語等通譯服務人員。