　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻知本共進晚餐後他突失聯　詭躺飯店下方草叢全身衣服已剝光

▲黃姓老翁離奇失蹤，尋獲時裸體躺在草叢中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲黃姓男子離奇失蹤，尋獲時裸體躺在草叢中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

75歲的黃姓男子偕同陳姓妻子跟團到台東知本地區遊玩，晚上一同在飯店內用餐，沒想到吃完飯要找黃男時卻找不到，急忙通報警方協尋，所幸最後順利尋獲，但詭異的是尋獲黃男時，竟發現他全身赤裸一絲不掛躺在草叢中，臉上充滿驚恐，對於眾人詢問卻不發一語。

黃男走失，陳妻趕忙通報警方，員警獲報後馬上調閱飯店內監視器，發現黃男吃完晚餐就走出飯店了，且沒有走到馬路上，而是往溪邊方向走去。

因該處河岸地形陡峭，員警深怕黃男遭受生命危險，立即聯繫溫泉巡守隊動員20多人到場，不過奇怪的是；當大家趕到黃男最後出現身影的地方卻只發現男子的褲子好好的掛在一旁的欄杆上卻沒看到男子，於是立即2、3人一组到河岸分頭協助尋找。

▲黃姓老翁離奇失蹤，尋獲時裸體躺在草叢中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲黃姓男子離奇失蹤，尋獲時裸體躺在草叢中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

歷經2小時，終於在飯店下方草叢中發現黃男身影，並在救護人員幫助下送往醫院。但離奇的是，黃男被尋獲時全身赤裸躺在草叢裡；對於大家的呼喚彷彿沒有聽到，一臉驚嚇對於大家的詢問不說一句話。

黃男為何會突然獨自一人走進草叢？警方表示黃男應該是對於路況不熟一時心慌找不到路；所幸在大家的努力尋找下解除危機！

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
朋友帶老婆吃喜酒「2人包3600元」新郎不高興！　他驚呆：很
夫妻吃晚餐後他突失聯　詭躺飯店草叢全身衣服已剝光
快訊／西濱南下車禍！　全線封閉回堵3公里
快訊／颱風「雷伊」生成　對台灣影響時間點曝光
劉在錫確診！今剛好要拍《RM》　製作單位回應了
好市多「骨灰罈紅茶」變喜氣了！　網邪笑：全家團聚
快訊／劉在錫確診新冠肺炎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

北市錢櫃KTV酒客打群架　警遭嗆聲推擠！噴辣椒水逮12人

快訊／西濱鹿港路段「2車追撞」！全線封閉　回堵3公里

板橋警匪追捕畫面曝！3男「衝撞員警」狂踩油門…車內起出海洛因

惡狼闖民宅「要錢也要人」　獨居婦遭性侵下體抹油還被逼共浴

妹子彎腰鎖腳踏車！他「騎過去摸屁股」　扯喊：不知道這是性騷擾

夫妻知本共進晚餐後他突失聯　詭躺飯店下方草叢全身衣服已剝光

看到同鄉和老公「走得太近」　她找移民官「4個字」怒斬不倫戀

台1線新埤大橋車禍！轎車左轉碰撞休旅車…「車門全凹」釀6傷

獨／開拍！鄧佳華喊「想趕快體驗」　女主角苡若嘆：愧對家人

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

北市錢櫃KTV酒客打群架　警遭嗆聲推擠！噴辣椒水逮12人

快訊／西濱鹿港路段「2車追撞」！全線封閉　回堵3公里

板橋警匪追捕畫面曝！3男「衝撞員警」狂踩油門…車內起出海洛因

惡狼闖民宅「要錢也要人」　獨居婦遭性侵下體抹油還被逼共浴

妹子彎腰鎖腳踏車！他「騎過去摸屁股」　扯喊：不知道這是性騷擾

夫妻知本共進晚餐後他突失聯　詭躺飯店下方草叢全身衣服已剝光

看到同鄉和老公「走得太近」　她找移民官「4個字」怒斬不倫戀

台1線新埤大橋車禍！轎車左轉碰撞休旅車…「車門全凹」釀6傷

獨／開拍！鄧佳華喊「想趕快體驗」　女主角苡若嘆：愧對家人

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

抗生素注射劑「驚見玻璃碎片」　食藥署宣布回收2.7萬多支！

女友逼送「全家人耶誕禮物」　爽列4項名牌貨！業務男不忍了

朋友帶老婆吃喜酒「2人包3600元」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

壽山動物園樹懶寶寶滿月了！　閉眼「學媽啃地瓜葉」融化保育員

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

10大政治領袖「排名第5」　蔣萬安：扮演好自己角色

疫苗難擋Omicron！只打2針染疫機率大增15倍　接種加強劑勢在必行

波羅的海2船相撞！丹麥籍貨船「上下顛倒」完全翻覆　至少2人落水

睽違10年　七期預售新案1打10！單季總銷衝220億　

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

快訊／台北美國學校明天緊急停課

男友送豪宅沒過戶　她討房輸在5字

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

被騙婚卻當成不道德　美女設計師怒轟恐龍女法官

人妻被逼下海戰4男　老公：吸陽氣幫我治

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼鄧佳華：回來吧

即／板橋警匪追逐！3男車上玩槍攔查不停…警開9槍逮人

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

台北美國學校遭恐嚇開槍訊息曝　當事學生提告了

國道3號6車連環撞！現場一度回堵

台中百年餅店小開「偷吃17歲少女」！鹹濕對話曝

獨／辭演被質疑炒作　女優孟若羽回應了

更多熱門

相關新聞

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

一年一度的聖誕節即將到來，台東縣政府於12月11日至12日在TTStyle原創館波浪屋舉辦「2021波浪聖誕嘉年華」，並於11日晚間6時由縣長饒慶鈴及貴賓共同點燈。縣長表示，波浪屋不僅有許多原民手做工藝及美食店家進駐，也成為近年打卡熱點，今年特別邀請2位原民工藝師共同創作聖誕樹，未來也將持續辦理波浪屋聖誕嘉年華，歡迎民眾來台東感受聖誕氛圍與豐富原民文化。

南迴公路女騎士摔落水溝　手腳擦傷送醫

南迴公路女騎士摔落水溝　手腳擦傷送醫

「藜饗遊壹達人祭」帶你進入達仁鄉秘境

「藜饗遊壹達人祭」帶你進入達仁鄉秘境

「眾志成城、讓愛傳承」閃爍耀眼慶金馨　

「眾志成城、讓愛傳承」閃爍耀眼慶金馨　

地方特考明登場　東副縣長陪同典試委員巡視考場

地方特考明登場　東副縣長陪同典試委員巡視考場

關鍵字：

詭異 知本 台東

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面