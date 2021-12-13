夫妻知本共進晚餐後他突失聯　詭躺飯店下方草叢全身衣服已剝光

▲黃姓男子離奇失蹤，尋獲時裸體躺在草叢中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

75歲的黃姓男子偕同陳姓妻子跟團到台東知本地區遊玩，晚上一同在飯店內用餐，沒想到吃完飯要找黃男時卻找不到，急忙通報警方協尋，所幸最後順利尋獲，但詭異的是尋獲黃男時，竟發現他全身赤裸一絲不掛躺在草叢中，臉上充滿驚恐，對於眾人詢問卻不發一語。

黃男走失，陳妻趕忙通報警方，員警獲報後馬上調閱飯店內監視器，發現黃男吃完晚餐就走出飯店了，且沒有走到馬路上，而是往溪邊方向走去。

因該處河岸地形陡峭，員警深怕黃男遭受生命危險，立即聯繫溫泉巡守隊動員20多人到場，不過奇怪的是；當大家趕到黃男最後出現身影的地方卻只發現男子的褲子好好的掛在一旁的欄杆上卻沒看到男子，於是立即2、3人一组到河岸分頭協助尋找。

▲黃姓男子離奇失蹤，尋獲時裸體躺在草叢中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

歷經2小時，終於在飯店下方草叢中發現黃男身影，並在救護人員幫助下送往醫院。但離奇的是，黃男被尋獲時全身赤裸躺在草叢裡；對於大家的呼喚彷彿沒有聽到，一臉驚嚇對於大家的詢問不說一句話。

黃男為何會突然獨自一人走進草叢？警方表示黃男應該是對於路況不熟一時心慌找不到路；所幸在大家的努力尋找下解除危機！