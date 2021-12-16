中正區防疫旅館男染疫！曾赴美表演　19名團員、1同層旅客PCR全陰性

▲案16859、案16870狀況。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市中正區某防疫旅館爆2例確診，案16859於13日解隔後確診，使北市擴大檢查防疫旅館，驗出隔壁房的人（案16870）也染疫，且案16870早在6日就有症狀，且因為與19人跟團返台，所以北市將這19人送往集中檢疫所隔離。台北市衛生局16日表示，與案16870有關的19名團員、1名同層民眾的PCR結果全數陰性。

北市衛生局16日召開防疫記者會，針對北市中正區某防疫旅館確診案，台北市衛生局疾管科長張惠美表示，與案16859的同樓層房客共20人，其中1人陽性（案16870，本國籍男性，Ct值為31）、14人陰性，另有5人仍待採檢報告出爐，而防疫旅館員工12人則全部陰性。

張惠美指出，衛生局15日和觀傳局一同調查該家防疫旅館，並調查出與案16870同團回國的19名旅客，以及1名同樓層旅客，加起共20人，皆全部移送至檢疫所隔離，這20人採檢結果都是陰性。

有媒體詢問，案16870和其餘19名同團旅客的身份為何？是否為旅行團？張惠美僅說，「可能到國外做工作」，並從國外一起入境。不過，根據《東森新媒體ETtoday》掌握，包括案16870在內共20人為某表演團，並赴美進行表演工作。