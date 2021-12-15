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公投倒數3天！湧言會催票總動員　北中南視訊串連拼「4不」

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在3天後投票，民進黨派系「湧言會」15日發起催票行動，在南北5縣市、14據點同步站路口宣傳「四個不同意」。湧言會召集人、民進黨立委王定宇表示，這次投票結果將對台灣的經貿發展、能源轉型及民主深化帶來極其巨大的影響，是一場台灣輸不起、也絕對不能輸的賽局。

▲▼湧言會街頭催票總動員 北中南視訊串連力拼「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

▲湧言會今天上午發起站路口宣傳「四個不同意」行動。（圖／趙天麟國會辦公室提供，下圖同）

今天上午7點半，湧言會路口催票行動遍地開花，由湧言會現任立委、議員、參選人及友好議員同步在5縣市、14個路口或捷運出口進行街頭宣講，宣講人包括台北市議員阮昭雄、北市議員擬參選人趙怡翔、林延鳳、康家瑋、顏若芳；新北市議員何博文、張志豪、新北市議員擬參選人曾進益、李宇翔；台南市立委王定宇、南市議員擬參選人陳俊安、張豪澤、李開通、陳世霖、林建南；高雄市立委趙天麟、高市議員林智鴻、黃文益、張漢忠、鄭孟洳、鄭光峰、陳致中、李喬如、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、高市議員擬參選人林志誠、鄧巧佩、李庭慧、黃雍琇、李雨庭、蔡昌達及彰化縣議員擬參選人辜皇譯等。

今日的街頭串連行動吸引許多民眾駐足聆聽，各地湧言會成員在宣講中強調，投下「四個不同意」才能幫助台灣接軌國際、能源無虞且民主永續，呼籲民眾一起讓正確的公投資訊傳播出去，12月18日當天也一定要帶著身份證、印章與投票通知單出門投下四張不同意票，共同向世界展現台灣人民的意志，一起打贏這場重要戰役，同時也希望台北中正、萬華地區的民眾能支持「第五個不同意」，在明年初的罷免案中守住林昶佐這關鍵一席。

王定宇指出，「四個不同意」並非政治口號，而是基於理性思辨、科學證據與台灣發展前景所得出的結論，此次的投票結果將對台灣的經貿發展、能源轉型及民主深化帶來極其巨大的影響，是一場台灣輸不起、也絕對不能輸的賽局，湧言會許多成員都曾在不同階段擔任蔡英文總統的發言人，無法坐視政府的正確決策遭有心人士惡意扭曲，作為黨內最年輕的派系，更不能接受有人企圖利用公投讓台灣的發展走上回頭路，因此特別在選前72小時黃金時間啟動各地路口催票串連行動，力求催出「四個不同意」。

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▲▼湧言會街頭催票總動員 北中南視訊串連力拼「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

▲▼湧言會街頭催票總動員 北中南視訊串連力拼「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

▲▼湧言會街頭催票總動員 北中南視訊串連力拼「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

▲▼湧言會街頭催票總動員 北中南視訊串連力拼「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

▲▼湧言會街頭催票總動員 北中南視訊串連力拼「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

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