英國「單日確診7.8萬例」創新高！　醫療官憂：Omicron是嚴重威脅

▲英國「單日確診7.8萬例」創新高，倫敦60%病例是Omicron病毒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國15日新增7.8萬例確診，創下新冠肺炎疫情爆發以來最高紀錄，在倫敦確診病例中，Omicron變異株目前約占其中60%。英國首席醫療官惠提表示，Omicron病毒的擴散速度非常驚人，「目前這是一個非常嚴重的威脅。」

根據《獨立報》、《路透社》報導，惠提（Chris Whitty）15日在記者會中表示，Omicron病毒的擴散速度相當驚人，已構成非常嚴重的威脅，「目前這是一個非常嚴重的威脅，至於威脅有多大，儘管我們有很多未知，但我們已知的狀況都非常糟糕，最重要的是它的傳播速度，它以絕對驚人的速度在傳播。」

惠提也呼籲，民眾在考慮在聖誕假期外出聚會時，應優先考慮自己的健康問題，「我真的認為，人們應該優先考慮那些對他們真正重要的事情，否則會在對他們不重要的事情上面臨被感染的風險。」蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）也同意，應該限制民眾在聖誕假期只能與三個家庭進行社交活動。

英國商會主席麥克葛瑞格-史密斯（Ruby McGregor-Smith）則警告，惠提不要把社交聚會放首位的言論會對商家帶來毀滅性的影響，「儘管如此，我們仍然沒有聽到政府有任何新的財政支持措施來幫助受防疫措施影響的企業。」

英國15日新增7萬8610例確診，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，確診病例中有4671起是Omicron病毒；在倫敦確診病例中，Omicron病毒目前約占其中60％。首相強生（Boris Johnson）也警告，Omicron病毒在英國各地激增，可能會出現感染浪潮。

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