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陳佩琪「morning eating」遭笑英文差　醫師曝真相：醫界人才懂

▲▼柯文哲,陳佩琪。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳佩琪（左）發文寫道「morning eating」引起討論。（圖／記者陳家祥攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市長柯文哲的妻子、醫師陳佩琪，昨日在臉書發文寫道「morning eating」，明明就是「breakfast」，卻說成「morning eating」，被網友嘲諷英文差，引起熱議，不過，ICU醫師陳志金跳出來解釋，這詞在醫院裡真的有人在說，市長夫人是在展現自己的幽默，還笑說「是圈內人才懂的笑話」。

市長夫人陳佩琪，昨日在臉書分享對殘劑的看法，其中一句寫道「每天變成我和先生morning eating談論的題材」，不少網友認為早餐明明就是「breakfast」，是不是因為英文差，才說成「morning eating」？

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醫師陳志金在臉書發文，醫院早上會有個晨會「morning meeting」，討論困難的病例或是新病人、或研讀醫學期刊，「在她那個年代，很多醫院都會有藥商固定提供早餐，有些人會覺得早餐比會議有趣，因而戲稱那個場合叫morning eating（音很接近），甚至會因為有免費早餐，而出席，「morning eating」這個說法流傳於醫學生之間，大家會互相笑問「你要去參加morning eating嗎？」

▲▼病房,醫院,動手術,開刀,病人,急診,（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳志金解釋，醫院確實有此用法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳志金表示，這是圈內人才懂得笑話，當然就會被不知內情的人嘲笑英文不好，「稍為有點自覺的人，大概不會在公開場合講這個，不過，這或許是她個人獨特的風格，也沒什麼好奇怪的」。

不過，晨會吃早餐的這件事，很多大醫院都已經取消了，因為一方面希望大家專心開會討論，另一方面希望避嫌，不要落人口舌，陳至金表示，估計是陳佩琪自以為詼諧幽默才用的醫界用語，「不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦！」

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